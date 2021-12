Nienburg

Zum dritten Mal schaltet Nienburgs Kulturwerk von Live-Veranstaltungen auf Livestream um. Kabarett vom Sofa gibt es im Januar mit dem Duo Onkel Fisch und Simone Solga sowie im März mit Lars Reichow.

Wenn Onkel Fisch am Freitag, 14. Januar, mit einem satirischen Jahresrückblick antritt, wollen die beiden Herren 365 Tage in 90 atemlosen Minuten präsentieren. Eine zwei Stunden andauernde Unabhängigkeitserklärung aus dem Land der Besserwisser, Untergangsprediger und Meisterheuchler hält hingegen Simone Solga für ihr Publikum am Sonnabend, 22. Januar, bereit. Am Freitag, 11. März, tritt schließlich Lars Reichow auf die Bühne des Kulturwerks – zu einem kabarettistischen Vergnügungskurs für den Umgang mit Selbstgefälligkeit und Selbstverliebtheit.

Streaming-Abende gibt es auch im Abo

Auf zweierlei Arten können Gäste die drei Kabarett-Abende erleben. Entweder mit viel Abstand im Kulturwerk oder per Livestream. Das „Kabarett vom Sofa“ kostet 18 Euro je Abend oder 49 Euro für ein 3er-Streaming-Abo. Alle Livestreams sind dann je 72 Stunden lang abrufbar.

Tickets können unter www.nienburger-kulturwerk.de, per E-Mail an info@nienburger-kulturwerk.de oder unter Telefon (05021) 922580 reserviert werden. Auch einige Logenplätze im Saal sind noch verfügbar. Vom 23. Dezember bis 9. Januar macht das Kulturwerk-Team Weihnachtspause.

Von Beate Ney-Janßen