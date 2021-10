Neustadt

Eltern pubertierender Teenager und auch den Teenagern selbst legt Neustadts Kulturforum seinen Abend mit Kabarettist Matthias Jung am Sonnabend, 6. November, 19.30 Uhr in der Mensa der KGS Neustadt besonders ans Herz. „Chill mal – Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“, nennt er sein Programm.

Hitzige Diskussionen über Schule, über chaotische Zustände in Kinderzimmern, über das Anpacken im Haushalt und darüber, dass Whatsapp überlebenswichtig ist, sind für Matthias Jung sichere Zeichen für Familien im Ausnahmezustand. Die Kindheit ist vorbei, von Reife aber noch lange nicht die Rede und Eltern erleben den Hormonstau ihrer – eben doch noch so süßen – Kleinen als Herausforderung, die sie permanent am Rande des Nervenzusammenbruchs tänzeln lässt.

Jungs Rezept für entspanntere Pubertätsjahre ist so einfach wie effektiv. „Chill mal“, empfiehlt er und startet eine Reise in die Gedanken- und Gefühlswelt der Heranwachsenden.

Kabarettist ist auch Pädagoge

Hilfreich und humorvoll bringt er seine Tipps unters Volk und das mit einem durchaus professionellen Background. Denn er ist nicht nur Kabarettist, sondern auch Pädagoge, Familien- und Pubertätscoach.

Einlass in die KGS ist am 6. November ab 19 Uhr. Es gilt die 2-G-Regel – geimpft oder genesen. Karten kosten 19 Euro, ermäßigt 14 Euro, im Vorverkauf am Infotresen von Famila in Neustadt oder in allen HAZ/NP-Ticketshops. Online sind sie unter https://tickets.haz.de/ erhältlich. Reservierungen für die Abendkasse zum Preis von 20 beziehungsweise 15 Euro können per E-Mail an kartenreservierung@kulturforum-neustadt.de gesendet werden.

Von Beate Ney-Janßen