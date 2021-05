Nienburg

„La Pharmiglia – Organisiertes Gebrechen“ geht am Freitag, 29. Mai, 20 Uhr, beim Nienburger Kulturwerk über die Bühne. Judith Jakob und Melanie Haupt ziehen in der Reihe „Kabarett vom Sofa“ vom Leder – mit Publikum sowohl per Livestream als auch auf Logenplätzen im Saal, sofern das Infektionsgeschehen es erlaubt.

Das Gesundheitssystem ist das Thema der beiden Frauen. Sie wollen durch die Geschichte der Medizin führen – vom hippokratischen Eid bis zur App vom Arzt, von der Pharmaindustrie bis zu den Krankenhäusern. „Das reinste Chaos“, stellen Jakobs und Haupt immer wieder fest. Ein Chaos, das sie informativ, unterhaltsam und musikalisch aufbereiten.

Tickets für das Streaming-Abo sind auf der Website www.nienburger-kulturwerk.de erhältlich. Abonnenten können ab Veranstaltungsbeginn 72 Stunden lang die Show auf dem Smart-TV, Notebook oder Tablet ansehen. Sowohl Streamingtickets als auch die Logenplätze im Saal können zudem per E-Mail an info@nienburger-kulturwerk.de oder unter Telefon (05021) 922580 reserviert werden.

Von Beate Ney-Janßen