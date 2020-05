Neustadt/Poggenhagen

Nach zwei außerordentlich trockenen Sommern geht auch den Fichtenbeständen im Stadtforst und dem anliegenden Privatwald vom Gut Harms südlich der Kernstadt die Kraft aus: Wegen Borkenkäferbefalls hat Eigentümer Ralf Harms bereits im vergangenen Jahr zahlreiche Fichten auf seinem Grund fällen lassen, in diesem Jahr kamen einige weitere dazu. Seit Ende März hat die Stadt auf ihren Flächen nachgezogen.

Stadt versäumt Bürgerinformation

Man habe einen Bestand von Sitka-Fichten geräumt, der etwa 60 Jahre alt war, also „erntereif“, erläutert Stadtsprecherin Nadine Schley. Sie sollten vermarktet werden, um die Fläche anschließend nach den Grundsätzen des ökologischen Waldumbaus als Eichen-Mischwaldfläche zu erneuern. Angesichts des starken Eingriffs und der mächtigen Holzstapel am Waldrand beschwerten sich zahlreiche Bürger bei der Stadt. Eigentlich hätte man den Umbau für spätere Jahre geplant, hätte ihn dann auch vorab besser erklären wollen, räumt Schley ein. Doch angesichts der beiden vergangenen Trockenjahre und dem zunehmenden Borkenkäferbefall habe man handeln müssen. Dass es nicht zu der eigentlich geplanten umfassenden Information der Bürger gekommen sei, bedaure sie sehr.

Naturschützer wollen Klimanotstand ausrufen

Die Mitglieder des Naturschutzbunds ( Nabu) beäugen den Umbau skeptisch. „Kann angesichts der Klimakrise ein Waldumbau gelingen? Ist der Verlust der alten Bäume nicht zu groß?“, fragt Gisela Kirmizi vom Fachbereich Bäume. Sicherlich sei ökologischer Waldumbau eine sinnvolle forstwirtschaftliche Maßnahme. Doch sie sei nicht sicher, dass die jungen Setzlinge die Trockenheit überleben werden. „Angesichts der aktuellen Gesamtlage und der Trockenheit im März sollte aus Sicht des Nabu-Fachbereichs Bäume die Stadt Neustadt jetzt den Klimanotstand ausrufen“, sagt Kirmizi. Stadtsprecherin Schley fragt verdutzt: „Und was soll das dem Stadtforst bringen?“

Die Naturschützer erinnern an eine alte Vereinbarung zwischen Stadt und Nabu, den Wald nicht mehr zu bewirtschaften. Kirmizi sagt, sie befürchte, dass mit einem Generationswechsel in Stadtverwaltung und Forstamt diese Absprache in Vergessenheit geraten sei. Offenbar ist das tatsächlich so: „Von einer solchen Vereinbarung weiß ich nichts“, sagt die zuständige Revierförsterin Katharina Niebel . Angesichts der Holzstapel am Waldrand nun von Bewirtschaftung zu sprechen, sei allerdings übertrieben: „Dieses Holz zu verkaufen, wird kaum wirtschaftlich möglich sein.“ Der Einschlag sei vor allem nötig gewesen, um den Insektenbefall zu stoppen und den Umbau vorzubereiten.

Alter Fichtenbestand soll ersetzt werden

Laut Niebel sind Fichten besonders anfällig für den Befall mit Borkenkäfern, daher sollen sie von anderen Arten ersetzt werden. Welche das sein werden, müsse sie noch mit dem zuständigen Mitarbeiter der Stadtverwaltung besprechen, der Aufforstungsplan sei noch in Arbeit. Sie spreche auch mit den Nabu-Vertretern. Einige geplante Treffen im Wald hätten aber wegen der Corona-Krise nun abgesagt werden müssen.

Landwirt Harms ist bei seinen Grundstücken schon weiter in den Überlegungen: Die empfindlichen Fichten werde er sicher nicht als Ersatz pflanzen. Denn das Holz, das die befallenen Bäume jetzt hergaben, sei minderwertig gewesen, habe sich nur noch für Spanplatten verwenden und dementsprechend zu einem Bruchteil des Preises verkaufen lassen. Nach den großen Kahlschlägen im Harz und auf anderen Waldflächen seien die Holzpreise ohnehin im Keller.

Laubbäume sind beliebt, aber weniger nachgefragt

Laubbäume, wie sie viele Besucher gerne im Wald sähen, seien beispielsweise für die Möbelproduktion weniger geeignet als die leichten Nadelsorten. „Viele wünschen sich zu Hause Laub- und Mischwälder, und kaufen dann Möbel aus sibirischer Fichte“, sagt Harms. Er plane Neuanpflanzungen mit widerstandsfähigeren Nadelbäumen wie Küstentanne, Lärche oder Kiefer. „Manche sagen auch, die Kiefer sei der passende Baum für diese Zeit“, sagt Harms. Allerdings gedeihe diese am besten auf nährstoffarmen Sandböden.

Klimanotstand: In der Region schon beschlossen Ein symbolischer Akt, der konkrete Folgen haben kann: Etliche deutsche Kommunen haben für sich den Klimanotstand ausgerufen. Darunter ist auch die Region Hannover, die damit ein Bündel an Maßnahmen zum Klimaschutz verbindet, etwa zum Moor- und Waldschutz. Überdies sollen künftig alle Pläne der Verwaltung auf ihre Auswirkungen auf das Klima überprüft werden. Auch in der Stadt Hannover und weiteren Regionskommunen gab es Debatten über den Klimanotstand, bisher haben ihn Laatzen und Springe auch ausgerufen.

Waldrand bei Mariensee wird neu gestaltet Naturfreunde Auch den Umbau des Waldrands bei Mariensee beobachten Neustadts Naturfreunde mit Interesse. Entlang der Landesstraße sind dort zahlreiche Bäume gefällt worden, sie sollen nun von blütenreichen Sträuchern ersetzt werden. „So wird der Lebensraum für Insekten und Vögel verbessert“, sagt Claudia Wolff, Pressesprecherin der Landesforsten. Gerade entlang der Landesstraße habe man im Winter auch zahlreiche abgestorbene und stark geschwächte Bäume entfernt, um der Verkehrssicherungspflicht zu genügen. Stattdessen soll der Waldrand dort nun stufig aufgebaut werden. „Der neue Waldrand bietet einer Vielzahl von Tieren einen attraktiven Lebensraum“, sagt Naturschutzförsterin Kerstin Geier. „Insekten nutzen die Blüten als Nahrungsquelle und in der Folge finden auch verschiedene Singvogelarten hier Nahrung. Gleichzeitig schützt der Waldrand durch seinen gestuften Aufbau den dahinterliegenden Wald vor Wind und anderen schädlichen Einflüssen.“

Von Kathrin Götze