Neustadt

Es ist ein ungelöstes Problem in der Neustädter Innenstadt. Das Wasserspiel am westlichen Ende der Marktstraße soll eigentlich ein Ort der Entspannung sein. Doch der laute Verkehr an der Kreuzung über die viel befahrene Nienburger Straße stört die Atmosphäre und die entschleunigende Funktion, die den Architekten des Heini-Nülle-Platzes ursprünglich vorschwebte. Das geht auch anders, findet Wolfgang Kathe. Der Schwarmstedter ist weder Architekt noch Stadtplaner, aber ärgert sich als Privatmann bei jedem Neustadt-Besuch über die Situation an der Kreuzung. „Man könnte doch eine moderne Lärmschutzwand aufstellen, die gleichzeitig für Ruhe sorgt und für die schönen Seiten der Stadt wirbt“, so sein Vorschlag, den er jüngst an die Stadt herangetragen hat.

Eine Mauer mitten in der Fußgängerzone? Was beim ersten Hören absurd wirken mag, entwickelt als Gedankenexperiment Perspektiven, die auch die Wirtschaftsförderung als Chance betrachtet.

Unternehmer diskutieren Werbe-Tafel

An der Mecklenhorster Straße gibt es bereits eine große LED-Werbetafel. Quelle: Archiv

„Die Idee, im Bereich der Kreuzung eine LED-Tafel anzubringen, hatte auch schon ein Mitglied der Werbegemeinschaft“, sagt Uwe Hemens, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Neustadt. An der Mecklenhorster Straße etwa, steht seit zwei Jahren eine elektronische Reklame. An eine wie auch immer gestaltete Werbewand im Bereich des Brunnens habe man dabei allerdings nicht gedacht. „Eher an einer Hauswand“, so Hemens. Die Idee des Schwarmstädters für den Lärmschutz will er gleichwohl den Unternehmern in der nächsten Sitzung des Beirats vorstellen. Er verweist Freunde einer solchen Umgestaltung außerdem auf eine Bürgerversammlung zur Stadtentwicklung, die voraussichtlich im Oktober stattfinden soll.

Den Lärmschutz gab es schon einmal

Drei Linden um 1981. Quelle: Archiv Leinezeitung / Screenshot: ruebenberge.de

Die Idee, dem Lärm der Nienburger Straße einen baulichen Riegel vorzuschieben, ist nicht neu. Anfang der Achtzigerjahre legte man zwischen der heutigen Volksbank und dem Döner-Imbiss eine Sitzecke an, die von großen Findlingen umgeben war. Die Steine sollten den Lärm abhalten und den Verkehr ausblenden. „Der Platz wurde gerne von Kindern zum Spielen genutzt und diente als Treffpunkt, später auch der benachbarten Gastronomie als Außenfläche“, schreibt der Lokalhistoriker Hartmut Dyck in einem Beitrag zur Geschichte des Platzes. Weil die Stein-Nische allerdings auch die freie Sicht auf die andere Straßenseite verstellte, wurde sie bei der Neugestaltung des damals noch „Drei Linden“ genannten Platzes entfernt. Die Geschäftsleute des Stadtmarketing Neustadt legten damals den Springbrunnen und die Bänke an, wie sie heute existieren.

So stellt sich Wolfgang Kathe eine lärmschützende Werbetafel vor. Quelle: Collage: Wolfgang Kathe

Stadtsprecher Benjamin Gleue ist deshalb skeptisch, was den Lärmschutz angeht. „Die 2007 geschaffene offene Gestaltung und die bewusst freie Sichtachse wieder aufzuheben, scheint aus städtischer Sicht nicht zielführend“, so Gleue. Das Lärmproblem ist dagegen auch in der Verwaltung bekannt. Es ist nach wie vor ungelöst.

Zum Weiterlesen:

Von Mario Moers