Während der Bauarbeiten in der Kapelle weicht die Gemeinde in den Esperker Schafstall aus. Der nächste Gottesdienst in dem Gebäude An der Drift beginnt am Sonntag, 17. November, um 11 Uhr. An Heiligabend, 24. Dezember, ist Beginn um 17.45 Uhr, am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, um 11.15 Uhr.