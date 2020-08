Neustadt

Mehrere Zehntausend Tonnen Kartoffeln von heimischen Äckern könnten dieses Jahr in Biogasanlagen statt auf dem Teller landen. Auch Landwirte aus dem Neustädter Land haben mitunter massive Probleme, ihre sehr gute Ernte 2020 abzusetzen. „Ich gehe davon aus, dass wir für bis zu 40.000 Tonnen eine alternative Verwertung suchen müssen“, sagt Lars Ording, vom Kartoffelzentrum der Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte in Steimbke. Nach Einschätzung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen aus dem Frühjahr könnten bundesweit bis zu 2,5 Millionen Tonnen Kartoffeln nicht vermarktet werden.

Corona senkt Pommes-Bedarf

Als Ursache der Kartoffel-Krise nennt Ording drei Faktoren. Infolge der Corona-Pandemie ist die Nachfrage von Großabnehmern wie der Pommes- und Chipsindustrie zeitweise massiv eingebrochen. Der verregnete Sommer bescherte gleichzeitig Ernten, die weit über denen der trockenen Vorjahre lagen. „Statt durchschnittlicher 40 Tonnen pro Hektar wurden bis zu 70 Tonnen geerntet“, sagt Ording. Die vorherigen Dürresommer hatten außerdem zu einer deutlichen Ausweitung der Anbauflächen geführt. Da war die Kartoffel rar und gefragt. „Sie galt als stabile Ertragsquelle. Dieses Jahr ist der Preisverfall so stark, dass er auch durch das Ertragsplus nicht aufgefangen werden kann“, berichtet Markus Heumann, Vorstand der Raiffeisen-Volksbank Neustadt. Er hört dieser Tage viel von den Nöten der hiesigen Landwirte.

Zahlreiche Kartoffeläcker sind Ende August schon gerodet, wie dieses Feld zwischen Helstorf und Vesbeck. Quelle: Patricia Chadde

Zu viel auf dem Acker

Einer davon ist Gerd Thieße, Kartoffelbauer aus Rodewald. Er baut im großen Stil Kartoffeln für die Pommes- und Chipsindustrie an. Über Verträge mit den Abnehmern hat er für einen großen Teil quasi eine Abnahmegarantie. Den großen Teil ist er bereits losgeworden. Und der Rest? „Aktuell würde ich nur ein Viertel des Preises bekommen“, erzählt er. Die Notlösung wäre auch für ihn, die Knollen entweder in die Biogasanlage zu fahren oder als Rinderfutter zu nutzen. Die Landwirte wissen, welcher Makel dieser Lösung anhaftet. „Es ist unpopulär, wenn Lebensmittel in die Biogasanlage gehen“, kommentiert Wolfgang Ehrecke, Pressesprecher der Landwirtschaftskammer Niedersachsen die Situation. Unüblich sei es allerdings nicht. „Auch in normalen Jahren werden für schlechte, überschüssige Partien durchaus Biogasanlagen oder Futtertröge als Alternative gewählt“, so Ehrecke.

Bedingt tauglich für Biogasanlagen

In Rodewald hat Kartoffelbauer Thieße den Vorteil, Mitbetreiber einer eigenen Biogasanlage zu sein. Denn längst nicht alle Betreiber nehmen Kartoffeln an. „Steine, die Gefahr einer Krankheitsübertragung und das Umstellen des Verfahrens machen das für uns zu aufwendig. Wir nehmen sie deshalb nicht“, sagt etwa Wilhelm Ideker von einer Anlage in Schneeren. Thieße hat noch keine abschließende Entscheidung getroffen. Schließlich steht auch die Haupternte im September/Oktober noch bevor. Man sondiert also weiter den Markt. Die imageunfreundliche Biogasvariante bleibt also Notlösung. Für Industriekartoffeln gäbe es aktuell bei alternativer Verwertung lediglich 25 Euro pro Tonne, im schlechtesten Fall 10 Euro, sagt Marktkenner Ording. 100 wäre es beim Verkauf an die Industrie.

Weil der Kartoffelmarkt sehr dynamisch ist, könnte der Preis aber trotz anhaltender Pommesproblematik wieder rasch steigen, erklärt er. „Wenn es ab morgen durchgehend regnet, dann dreht der Markt in das komplette Gegenteil. Dann gibt es 300 Euro pro Tonne“. Mehr Pommes essen hilft vielleicht auch etwas.

