Neustadt

Impulse zur österlichen Bußzeit möchte die katholische Gemeinde St. Peter und Paul in Neustadt geben. Dazu hat sie in ihrer Kirche einen Fastenweg aufgebaut, der zum Mitmachen einlädt.

„Wir hatten in erster Linie Familien mit Kindern vor Augen, als wir den Fastenweg entworfen haben“, sagt Gemeindereferentin Claudia Schwarzer. Bis Ostern baut sie zusammen mit Mechthild Veuskens und Tatjana Dziallas, die sich in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren, die Station aus. Es habe sich jedoch gezeigt, dass die Fragen der Kinder auch die der Erwachsenen seien, so Schwarzer.

Wünsche an ein Netz klammern

Fünf Stationen stehen bereits, eine letzte kommt am Sonntag, 28. März hinzu. An ihnen können Besucherinnen und Besucher Wünsche und Hoffnungen aufschreiben und an ein Netz klammern oder auch ein Bild malen, das darstellt, womit in der Pandemie anderen Gutes getan werden kann. „Das ist gar nicht so leicht“, sagt Veuskens, „schließlich müssen gerade Kinder zurzeit auf so Vieles verzichten.“ Doch hätten sie viele Ideen – von Brief und Blumenstrauß für die Oma über die Hilfe für den Nachbarn bis hin zum Schutz des Regenwalds durch bewussteres Einkaufen.

Glücksbox für kleine Geschenke

Ein Barfußpfad und eine Glücksbox, in der Dinge landen, die an benachbarte Seniorenheime verschenkt werden sollen, gehören ebenfalls zu dem Fastenweg. Abgerundet wird die Ausstellung durch einen Kinder- und Familien-Kreuzweg auf dem Kirchenvorplatz.

Zum Anschauen und Mitmachen lädt die Gemeinde täglich von 9 bis 17 Uhr in ihre Kirche St. Peter und Paul, Bischof-Ketteler-Platz 1 in Neustadt, ein. Weitere Informationen bietet die Homepage www.katholische-kirche-neustadt.de.

Von Beate Ney-Janßen