Einen Ausflug in die Frühzeit des Films können die Besucher am Freitag, 17. Januar, ab 19.30 Uhr in der Johanneskirche Neustadt unternehmen. Die Gemeinde bittet zur Vorführung des Buster-Keaton-Films „Verflixte Gastfreundschaft“ („Our Hospitality“) von 1923. Zu dem Stummfilm von 1923 spielt Jan Katzschke Improvisationen auf der Orgel.

Meister der Filmkunst

Katzschke freut sich auf die Vorführung. „Als Filme noch ohne Ton auskommen mussten, sprachen schauspielerische Leistungen, Dramaturgie, Bild- und Lichtkomposition ganz für sich“, sagt er. Die Zwanzigerjahre hätten wahre Meister der Filmkunst hervorgebracht. Zu ihnen zählte außer Charly Chaplin auch Buster Keaton. Sein Film „Our Hospitality“ handelt von einer Blutfehde zwischen zwei amerikanischen Familien, in deren Verlauf sich die beiden Väter schließlich gegenseitig erschießen. 20 Jahre später kehrt der einzige überlebende Sohn des einen, William McKay ( Buster Keaton) in das Dorf zurück, um den ehemaligen Landsitz der Familie wieder in Besitz zu nehmen.

Mordlustige Gastgeber

Nichtsahnend wird er zum Gast der einst gegnerischen Familie, die bald bemerkt, wen sie bei sich aufgenommen hat, und darauf sinnt, ihn zu ermorden. Doch das traditionelle Gesetz der Gastfreundschaft verbietet den Verschwörern, das zu tun, solange er sich in ihrem Haus aufhält. McKay stolpert nun von einem Mordversuch zum anderen. Sobald er bemerkt, was gespielt wird, ersinnt er immer wieder Vorwände, um das Haus der mordlustigen Gastgeber nicht verlassen zu müssen.

Schauspieler liefert Stunts selbst ab

Seine Gags und den teils lebensgefährlichen Stunts, die Keaton selbst ausführte, machen ihn zu einem Meilenstein der Filmgeschichte. Organist Katzschke, der in Helstorf lebt, ist bekennender Keaton-Fan und hat den Film nach eigenem Bekunden schon sechs- oder siebenmal gesehen. „In der Vorbereitung werde ich ihn wahrscheinlich nochmal genauso oft ansehen“, sagt er. Ganz in der Tradition der Kinoorganisten der Zwanziger- und Dreißigerjahre will der Kirchenmusiker den Film mit passenden Live-Improvisationen auf der Johannes-Orgel begleiten.

Der Eintritt zu dem besonderen Filmabend ist frei. Der Kirchenvorstand bietet den Gästen Getränke auf Spendenbasis an, der Erlös soll für den Neubau des Gemeindehauses aufgewendet werden.

Von Kathrin Götze