Neustadt

Die Mevlana-Moschee an der Wunstorfer Straße ist ein unscheinbarer hellgrüner Rauputzbau neben dem Rewe-Markt. Nur zwei angedeutete Minarette am Eingang weisen auf die Nutzung hin. Am Eingang steht Asim Demir und überprüft die Uhrzeit auf seinem Handy: Es ist 14.35 Uhr, seit fünf Minuten hat die Moschee für Gäste geöffnet. „Im letzten Jahr haben fast 50 Leute schon vor der Öffnung hier gewartet“, sagt er. Heute, am Tag der deutschen Einheit, wartet niemand.

Glaube in außergewöhnlichen Zeiten

Demir ist Gemeindevorsteher der Milli-Görüs-Gemeinde in Neustadt. Gemeinsam mit mehr als 1000 anderen islamischen Gemeinden in Deutschland lädt sie, stets für den 3. Oktober, zum Tag der offenen Moschee (TOM) ein. Das Motto dieses Jahres ist „Glaube in außergewöhnlichen Zeiten“. Auf der TOM-Website steht, dass jedes Jahr bundesweit rund 100.000 Besucher kommen. „Wegen Corona ist dieses Jahr alles anders“, sagt Demir.

Nach zehn Minuten Wartezeit bittet er herein. „Bitte nur mit Maske.“ Auf die Einhaltung der Corona-Regeln legten die Muslime alle großen Wert, allein schon durch die Religion, erklärt er. Die islamischen Reinheitsgebote schreiben das Waschen unter anderem von Händen und Gesicht vor, ehe gebetet werden darf. „Die Botschaft ist immer noch aktuell“, sagt Demir – und lächelt hinter seiner Maske.

Besucherandrang bleibt aus

Die Moschee liegt im Erdgeschoss des früheren Mehrfamilienhauses. Durch die geöffneten Fenster hört man Straßenlärm und Warnsignale vom nahen Bahnübergang. An den Wänden hängen kunstvoll verzierte Fliesen, Plakate erklären die Funktion der Gebetsnische Mihrab, des Predigtstuhls Kursi und der Gebetskette Misbaha. Klebebänder auf dem Teppich markieren den einzuhaltenden Abstand. Die leeren Stühle sind ebenso penibel aufgestellt. Demir hat über einen Beamer eine Präsentation vorbereitet. „Dann üben wir einfach schon mal“, sagt er und beginnt mit seinem Vortrag.

Toklu: „Offen für Dialog bleiben“

Es ist 15 Uhr. Mittlerweile lauschen sechs Leute Demirs Erläuterungen über die Säulen des Islams. Davut Toklu vom Regionalverband der Islamischen Gemeinschaft ist gekommen, die anderen sind Gemeindemitglieder. Toklu reist heute durch die Region. Andernorts sei mehr los gewesen, versichert er. „Dass durch Corona weniger Leute kommen ist verständlich“, meint er. Es sei aber wichtig, offen zu bleiben und den Dialog zu suchen. Das hätten die Muslime auch nach der Diskussion um öffentliche Gebetsrufe zum Ramadan getan: „Wenn wir die Bedeutung erklären, verstehen es die meisten.“

Um 15.25 Uhr kommt der erste Gast. Edith Dannhöffer war noch nie in einer Moschee. Geduldig erklärt Demir ihr die verschiedenen Bauelemente. „Ein Gast ist so viel wert wie tausend Gäste“, sagt er. Anschließend gibt es Tee und türkische Süßigkeiten. Um 16.18 Uhr folgt das Nachmittagsgebet, Dannhöffer schaut zu. „Das war interessant“, sagt sie danach.

Von Alexander Plöger