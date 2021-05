Neustadt

Wie reagieren die Wirtinnen und Wirte im Neustädter Land auf gelockerte Bestimmungen und die Chance, ihre Außengastronomie zu öffnen? Und wo kann Pfingsten im Freien geschmaust werden? Viele Gastronomen wollen noch abwarten, andere laden schon in Biergärten und auf Terrassen ein.

In und um Mardorfs Fischerstübchen geht es rund. Hotel und Campingplatz, sagt Inhaberin Friederike Scharf, seien über Pfingsten zu 60 Prozent ausgelastet. Das bedeute, dass sie ausgebucht seien. Mehr als 60 Prozent Belegung sind eben noch nicht zulässig. Ihre Außengastronomie öffnen sie außerdem. Durchgehend, sieben Tage pro Woche, von 11.30 bis 21 Uhr serviert das Team warme Küche und das ab dem ersten Tag, an dem es wieder erlaubt ist. „Wir hatten doch lange genug geschlossen“, sagt Scharf. Negative Testergebnisse oder andere Nachweise müssten die Gäste selbstverständlich vorlegen, bevor sie im Fischerstübchen schmausen dürfen. Ein Problem sieht sie darin nicht.

Auch das Bistro C’est la vie in der Kernstadt wird geöffnet sein. Für Donnerstag, den ersten genehmigten Öffnungstag, hat Wirtin Doris Krause schon sieben Tisch-Reservierungen an der Lindenstraße. „Jetzt darf es nur nicht regnen“, sagt sie. Markisen und Schirme seien zwar da. Viel mehr als Nieselregen hielten die aber nicht aus. Das Risiko nimmt sie aber gerne in Kauf.

Noch nicht alle Fassbier-Sorten im Havanna am Hahn

Jürgen Stach und Jacqueline Stranz wollen das Café Havanna wieder öffnen. Quelle: Beate Ney-Janßen (Archiv)

Einer, der das Pfingst-Geschäft nicht nur mit Außer-Haus-Verkauf und Lieferservice, sondern mit Gästen am Tisch mitnehmen will, ist Jürgen Stach vom Neustädter „Café Havanna“. Seinen Einkauf hat er zurückhaltender als sonst gestaltet, noch sind nicht alle Fassbier-Sorten am Hahn. Auch er rechnet nicht damit, dass Gäste sprudeln werden, ist aber froh, wieder normaler arbeiten zu können und freut sich auf den netten Plausch mit seinen Kunden.

Wetter und Schnelltests lassen manche Wirte zögern

Andere Gastronomiebetriebe agieren weniger forsch. Schneerens Gasthaus Asche will beim mittlerweile gewohnten Konzept bleiben. „Wir verkaufen weiterhin außer Haus“, sagt Frauke Runte. Ihren Biergarten will die Familie geschlossen halten, bis keine negativen Schnelltests mehr gefordert werden. Alles andere sei zu kompliziert und im Freien nicht lohnend. „Und wenn es zu regnen beginnt, müssten wir unsere Gäste nach Hause schicken“, ergänzt Runte.

Das vorhergesagte mäßig gute Wetter ist auch für Christian Nehring vom Pfannenschmaus im Ratskeller der Kernstadt einer der Gründe, weswegen er noch nicht zum Sitzen im Freien einlädt. Die Pfingst-Speisekarte inklusive Spargelgerichten für die Pfingsttage steht auf seiner Homepage bereit. Aber alles gibt es eben nur zum Vorbestellen und Abholen.

Lieferketten müssen erst wieder aufgebaut werden

Nehring sieht weitere Gründe zur Vorsicht: Die Kontrollen seien zeitaufwändig, sie könnten nur einen Teil der Tische besetzen und auch die Lieferanten könnten so kurzfristig nicht angemessen reagieren, sagt er. Nach nahezu sieben Monaten ohne Gastronomie müssten die Lieferketten doch erst wieder hochgefahren werden. Das gehe nicht von heute auf morgen. Wer dann wie er überwiegend mit frischen Lebensmitteln in der Küche hantiere, habe schlechte Karten und geringere Auswahl.

Überdies weist der Ratskeller-Wirt auf seine Verantwortung für die Mitarbeiter hin. Er sei der einzige im neunköpfigen Team, der zumindest eine Erstimpfung bekommen habe und auch das nur wegen seines Asthmas. Nehring hofft, dass die DEHOGA sich durchsetzt und Gastronomie-Mitarbeiter kurzfristig Impf-Angebote bekommen. „Sie stehen an den Tischen, an denen die Gäste ohne Maske sitzen. Das Risiko ist groß“, warnt er.

Wirte vermuten zurückhaltende Resonanz

Björn Penno vom Jedermanns bereitet zwar ein Pfingst-Special vor, bleibt aber ebenfalls zunächst beim Konzept der vergangenen Monate: Er liefert seinen Kunden das Essen vor die Haustür. Das Wetter, die Inzidenz, die immer noch über 50 liege, und die Hemmungen vieler Menschen, sich auf das „Wagnis Gastronomie“ jetzt schon einzulassen, führt er ins Feld. Diese Zurückhaltung hätten ihm auch Kollegen aus dem Nienburger Raum bestätigt, die bereits drei Tage früher öffnen durften. In Neustadt werde das nicht anders sein, meint er. In der zweiten Juni-Woche will Penno öffnen, sofern die Inzidenz gefestigt niedrig bleibt.

Die Außengastronomie seiner Grillstube Naxos öffnet Hamdin Evcimik zu Pfingsten nicht, arbeitet aber an dem Umzug seines Restaurants innerhalb Neustadts. Quelle: Beate Ney-Janßen

Außer-Haus-Verkauf ist nach wie vor auch das Konzept von Hamdin Evcimik. Der Inhaber der Grillstube Naxos geht davon aus, dass die Gäste für ein lohnendes Geschäft in der Außen-Gastronomie noch nicht zahlreich genug strömen werden. Evcimik hat dennoch alle Hände voll zu tun, denn der Umzug seines Restaurants steht vor der Tür. Eben hat er ein Reklameschild an seinen neuen Räumen Am Wallgraben anschrauben lassen. Im Sommer will er aus der Goethestraße mit fließendem Übergang dorthin umziehen.

Von Beate Ney-Janßen