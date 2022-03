Neustadt/Metel

Was ist Neustadts Ratsmitgliedern wichtig für ihre Stadt? Wir haben sie gebeten, uns eine ihrer Herzensangelegenheiten vorzustellen. Diesmal berichten wir über Kay Rudolf von „Die Basis“ und seinen Wunsch nach mehr Rechten für Ungeimpfte.

Das Treffen findet an der Löwenbastion in der Kernstadt statt – den Ort habe er mit Bedacht gewählt, sagt Rudolf. Dort begännen jeden Montag die ‚Spaziergänge‘. Ein Ort, der gut symbolisiere, was ihm wichtig sei. Symbolisch ist auch der Handschlag, den er zur Begrüßung anbietet.

Rudolf: Auch Ungeimpfte leiden unter Pandemie

Menschenwürde und Gleichbehandlung seien seine Themen, führt er aus und konkretisiert: Für Ungeimpfte habe es während der Corona-Pandemie keinen Zugang zu Sport, Kultur und Kirche gegeben. Es müssten auch diesen Menschen, die unter der Pandemie litten, versöhnliche Angebote gemacht werden.

Die Corona-Beschränkungen seien zwar auf höheren Ebenen als der Kommunalpolitik beschlossen worden. Rudolf wolle sich aber dennoch im Rat der Stadt gegen diese, wie er sagt, Angriffe wenden. „Dafür werde ich alle demokratischen Mittel nutzen“, sagt Rudolf.

An diesem Freitag fallen im Land Niedersachsen diverse Beschränkungen für Ungeimpfte. So dürfen sie beispielsweise wieder Theater, Konzerte oder Restaurants besuchen – allerdings nur mit negativem Test. Am 20. März dann sollen fast alle Corona-Beschränkungen fallen. Nur Masken in öffentlichen Räumen sollen noch vorgeschrieben sein.

Zur Person: Kay Rudolf ist bei der Kommunalwahl 2021 auf der Liste von „Die Basis“ angetreten und in den Rat der Stadt gewählt worden. Der 35-jährige Lehrer lebt seit einigen Jahren in Metel. Interessierte schreiben ihm Fragen, Anregungen oder Einwürfe per E-Mail an kay.rudolf@diebasis-ni.de.

Von Beate Ney-Janßen