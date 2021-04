Neustadt

Saurier im Neustädter Land malen – das dürfte Kindern nicht schwerfallen. Die schönsten Neustädter Dino-Bilder, die Kinder bei der Stadt einreichen, sollen nun prämiert werden: stilecht mit limitierten Brotdosen, auf denen ein Flugsaurier seine Bahnen zieht.

Gelegentlich hatte Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne) sich als Dino-Fan geoutet. Dessen Mitarbeiter machten sich zum 1. April einen Spaß daraus und verkündeten, dass künftig ein Flugsaurier statt des bekannten Storches als Logo der Stadt herhalten werde. Das habe der Bürgermeister einfach mal so bestimmt.

99 Flugsaurier-Brotdosen für die schönsten Bilder

Dem war selbstverständlich nicht so. Ein bisschen Wahrheitsgehalt steckte in dem Scherz aber dennoch. Denn der angekündigte Malwettbewerb sollte tatsächlich stattfinden, und zu gewinnen gibt es ebenfalls etwas, denn die Stadt hat 99 Neustadt-Brotdosen mit Flugsaurier statt Storch als Logo bestellt. Die Dosen warten nun darauf, an 99 Kinder weitergereicht zu werden, die Fantasie und Buntstifte einsetzen, um Bilder mit Dinos zu malen, eingebettet in die Neustädter Landschaft.

Mitmachen dürfen Kinder bis zwölf Jahre. Eine Auswahl der Bilder soll auf der städtischen Homepage ausgestellt werden. Bis Freitag, 16. April, können die Kunstwerke noch eingereicht werden bei der Stadt Neustadt, Nienburger Straße 31, in 31535 Neustadt am Rübenberge.

Von Beate Ney-Janßen