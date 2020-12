Neustadt

Die Stadt Neustadt hat nicht vor, Silvesterfeuerwerk zu verbieten. Die Landeshauptstadt Hannover und mehrere Umlandkommunen, darunter auch Wunstorf, haben jetzt eigene Listen mit Verbotszonen vorbereitet. Sie dienen der Region Hannover als Grundlage für eine entsprechende Allgemeinverfügung, die noch vor Silvester in Kraft treten soll. Die Stadt Hannover hat dazu eine lange Liste mit über 50 Straßen und Plätzen zusammengestellt. In Wunstorf will die Verwaltung Feuerwerk unter anderem in der gesamten Fußgängerzone, am ZOB und an den Strandterrassen sowie der Promenade in Steinhude verbieten. Die Verwaltung in Neustadt hat nach Auskunft von Stadtsprecherin Nadine Schley keine solchen Verbotszonen vorgeschlagen und dies auch nicht vor.

Es könnte Klagen geben

Hintergrund der geplanten Regions-Verfügung ist, dass ein vom Land Niedersachsen beschlossenes allgemeines Feuerwerksverbot in der vergangenen Woche vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg gekippt wurde. Das Gericht entschied, dass ein generelles Verbot nicht als Infektionsschutzmaßnahme nötig sei. Vor diesem Hintergrund ist auch unsicher, ob die Allgemeinverfügung der Region Bestand hätte, wenn dagegen geklagt wird. Vor einigen Wochen hatte das Verwaltungsgericht Hannover bereits eine Allgemeinverordnung der Region zur Maskenpflicht in Fußgängerzonen kassiert.

Sollte sich dieses Szenario wiederholen, will die Stadtverwaltung in Hannover selbst aktiv werden. Dort überlegt man bereits, zur Not in Eigenregie die bereits auserkorenen Verbotszonen mittels einer städtischen Allemeinverfügung durchzusetzen. Deren Grundlage wäre dann nicht der Infektionsschutz, sondern die Abwehr von Gefahren, die durch Feuerwerk entstehen können.

Verkauf ohnehin verboten

Ob in diesem Jahr überhaupt großartig Feuerwerk am Himmel und in den Straßen zu sehen sein wird, ist ohnehin fraglich. Denn infolge eines Beschlusses des Bundes der Bund-Länder-Gespräche zur aktuellen Pandemielage vom 13. Dezember, ist bundesweit der der Verkauf von Böllern und Raketen in diesem Jahr verboten. Auf diese Weise sollen Krankenhäuser von einer zusätzlichen Belastung befreit werden.

Von Mario Moers