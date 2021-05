Neustadt

Die Region Hannover gilt nicht mehr als Hochinzidenzkommune. Damit einher gehen erste Lockerungen: Unter anderem entfällt in der Neustädter Innenstadt die generelle Maskenpflicht. „Ich freue mich, dass das öffentliche Leben wieder ein Stück hochfährt“, sagt Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst.

Wochenmarkt: Maskenpflicht gilt weiter

In der Innenstadt trägt am Markttag am Freitag noch der Großteil aller Passanten eine Maske. „Man hat sich daran gewöhnt“, sagt Passantin Silvia Schiffner. Für den Wochenmarkt bleibt die Maskenpflicht auch bestehen. „Dort können die Abstände oft nicht eingehalten werden“, erklärt Annette Plein, Fachdienstleiterin für Bürgerdienste der Stadt.

Keine Ausgangssperre mehr

Auch die Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr ist nicht mehr in Kraft. Des Weiteren ergeben sich Lockerungen für die Außengastronomie, Anbieter körpernaher Dienstleistungen und für private Kontakte. Treffen von zwei Haushalten mit maximal fünf Personen – Kinder unter 14 Jahren ausgenommen – sind wieder erlaubt.

