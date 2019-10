Otternhagen

Zu einem informativen Abend über Jugendliche und ihre Mediennutzung lädt der Neustädter Präventionsrat für Donnerstag, 7. November, ab 19 Uhr in die Grundschule Otternhagen ein. „Jugendliche bei Whatsapp, Instagram und Snapchat: Was geht uns Eltern das an?“, ist der Vortrag betitelt, den Moritz Becker vom Verein Smiley e. V. dort hält. Der Referent ist bekannt für einen besonders unterhaltsamen und nachvollziehbaren Umgang mit dem Thema.

Viele Sorgen sind unbegründet

Der Medienpädagoge ist seit Jahren auf das Thema Mediennutzung von Kindern spezialisiert, kann Eltern vielfach unbegründete Sorgen nehmen und ihre Aufmerksamkeit auf Punkte lenken, die wirklich kritisch sind. So können Posts, welche die jungen Leute auf der Suche nach Anerkennung in die Welt schicken, äußerst unerwünschte Folgen haben, etwa zu Beleidigungen bis hin zu Mobbing führen. Und wenn schon vor dem Frühstück 700 Whatsapp-Nachrichten eingehen, artet das auch für die jungen Nutzer in Stress aus.

Expertenrat: Im Gespräch bleiben

Grundsätzlich rät Becker dazu, mit den Kindern im Gespräch zu bleiben und ihnen auch Vertrauen zu schenken. Schließlich wissen die Kinder vielfach mehr über die neuen Medien, mit denen sie aufgewachsen sind als die Eltern – warum sollte man sich also nicht einmal vom eigenen Kind erklären lassen, wie das alles geht? Becker schildert anhand verschiedener Fallbeispiele, dass viele Familien im Umgang mit den Medien deutlich weiter sind, als sie es selbst denken – auch das führt während der Vorträge öfter zu befreitem Schmunzeln.

Ursachen und Wirkungen von Cybermobbing

Dennoch: Kindern und Jugendlichen fehlen die Vorbilder in der Mediennutzung, auch Lehrer und Eltern können dabei Unterstützung brauchen. Becker will klären, wie es in manchen Fällen bei Whatsapp und Snapchat zu Häufungen von bis zu 1500 Nachrichten am Tag kommen kann. Er will den Zuhörern helfen, zu verstehen, warum manche Nutzer ohne Rücksicht auf die eigene Privatsphäre andere in den sozialen Netzwerken an ihrem Leben teilhaben lassen. Und er will Phänomene wie Cybermobbing mit Ursachen und Wirkungen darstellen, damit die Zuhörer in der Lage sind, problematisches Verhalten gegebenenfalls zu erkennen.

Die Veranstaltung in der Grundschule Otternhagen, Otternhagener Straße 70, beginnt am Donnerstag, 7. November, um 19 Uhr und richtet sich an Eltern, Lehrer und alle anderen Interessierten. Der Eintritt ist frei.

Von Kathrin Götze