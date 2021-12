Neustadt

Neuer Ortsbrandmeister, neue Tagungsstätte und eine Jahresdienstversammlung unter Corona-Bedingungen: Florian Heusmann, seit März Chef der Feuerwehr der Kernstadt, hat dabei – wie seine gesamte Truppe – am Sonnabend im Feuerwehrzentrum an der Nienburger Straße gute Arbeit geleistet.

Dass die Neustädter Aktiven Profis für Prävention und Rettung sind, beweisen sie in jeder Phase der Versammlung. Konsequenter Selbstschutz ist angesagt. Jedes Impfzertifikat wird sorgfältig kontrolliert. Ohne Impfung oder bei uneindeutigem Testergebnis werden Wahlberechtigte in separaten Räumen platziert, alle tragen selbstverständlich FFP2-Masken.

Die Dienstversammlung im großen Schulungsraum ist eine Premiere, doch pandemiebedingt fassen sich alle kurz. Allein die Schweigeminute für den verstorbenen Hauptfeuerwehrmann Dieter Weinert bleibt ungekürzt.

Florian Hake (von links), Detlef Prüser und Martin Herdzina werden geehrt. Quelle: Patricia Chadde

Wie Ortsbrandmeister Heusmann berichtet, zeigt der erfolgreiche „Tag der offenen Tür“, positive Wirkung. So verzeichnen Einsatzabteilung, Stab, Jugendfeuerwehr und fördernde Mitglieder Zuwachs. Spitzenreiter mit 20 Zugängen ist die neu gegründete Kinderfeuerwehr. Nur das Musikcorps Wölper Löwen verliert 17 Mitglieder. „Mit 594 Mitgliedern und einem Altersdurchschnitt in der Einsatzabteilung von 34 Jahren stehen wir sehr gut da“, sagt Heusmann.

Die Auswertung der umfangreichen Datensammlung zum Jahresgeschehen zeigt, dass der zeitliche Aufwand der Einsatzkräfte 2021 sehr viel höher lag als 2020. Das Plus von 2274 Einsatzstunden zum Vorjahr ist keinem regionalen Unglück geschuldet. Es spiegelt laut Feuerwehr die zeitintensiven und umfangreichen Hilfeleistungen im Überflutungsgebiet der Ahr wider. Pandemiebedingt leisteten die Freiwilligen im zurückliegenden Jahr dagegen 2000 Ausbildungsstunden weniger.

Benjamin Grigat wird stellvertretender Ortsbrandmeister

Wo sich Informationen auch per Arbeitsblatt oder Videokonferenz übermitteln lassen, findet die Wahl des stellvertretenden Ortsbrandmeisters jedoch in Präsenz statt. Die Ortsfeuerwehr Neustadt ist in der komfortablen Lage, mit Thore Bodenstab, Florian Krippner und Benjamin Grigat unter drei Engagierten wählen zu können. Grigat entscheidet die Wahl mit 43 Stimmen für sich. Mit 17 Stimmen für Bodenstab und 13 für Krippner stehen seine Mitbewerber auch gut da. Ihre Bereitschaft für das Amt würdigt Ortsbrandmeister Heusmann ausdrücklich. Ein besonderer Dank gilt auch Heusmanns bisherigem Stellvertreter Jan-Rene Stöver, der mit einem üppigen Grillpaket aus seiner Funktion verabschiedet wird. Als neue Schriftführerin wird Cara Schokri mit einer Enthaltung gewählt.

Stehenden Ovationen gibt es zum Abschied von Jan-Rene Stöver. Quelle: Patriccia Chadde

Zehn Beförderungen und sechs Ehrungen

Detlef Prüser ist seit 50 Jahren aktives Mitglied und wird ebenso wie Lutz Rehbein geehrt, der seit 40 Jahren zu den Aktiven zählt. Besonderen Dank und Anerkennung erhält Florian Hake für seinen außerordentlichen Einsatz 2018 beim Moorbrand bei Meppen, während Martin Herdzina mit dem Feuerwehrehrenzeichen für 25 Jahre ausgezeichnet wird. Zehn Beförderungen spiegeln die erfolgreiche Ausbildung bei der Ortsfeuerwehr Neustadt wieder.

Fehlalarme machen Sorgen

Lars Schwieger, inzwischen Brandabschnittsleiter I, nutzt die Gelegenheit für ein Grußwort und geht auf die rund 100 Fehlalarme innerhalb von zwei Einsatzjahren in einer städtischen Unterkunft ein: „Diese Menschen leben in unserer Obhut. Auch wenn sie anders leben und anders kochen als wir, tragen wir die Verantwortung und sind in der Fürsorgepflicht“, betont Schwieger. Eine technische Anpassung soll dort helfen, die Anzahl der Fehlalarme zu reduzieren, ohne die Sicherheit in Frage zu stellen.

Von Patriccia Chadde