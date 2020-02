Scharrel

Die Idee, ein Buch zu schreiben, ist ihr schon lange im Kopf herumgegangen – nun ist aus dem Gedanken ein Kinderbuch geworden. „Lotta und der Schatz der Zwerge“ heißt das Erstlingswerk von Kerstin Laube aus Scharrel. Erzählt wird die Geschichte der Pudeldame Lotta. Die erlebt jenseits des heimischen Gartenzauns allerlei Abenteuer und trifft, quasi hinter dem übernächsten Stein, Wesen aus der Fabelwelt.

Moderne Geschichte mit klassischen Fabelwesen

„Ich wollte ein Buch schreiben, das sich nicht so sehr an die modernen Bilder hält oder sie als Vorlage verwendet“, sagt Laube. Bauarbeiter, Bagger und Rennautos waren der jungen Frau für ihren Sohn zum Vorlesen einfach zu langweilig. „Ich kann mich da mehr für Geschichten mit Fabelwesen begeistern“, sagt die gebürtige Hannoveranerin. Da wundert es kaum, dass die lockige Protagonistin ihres Buches auf die kleinsten Bewohner klassischer Märchenwelten trifft: Sie erlebt ihr erstes Abenteuer gemeinsam mit Zwergen.

Vorlagen gibt es im heimischen Umfeld

Lebendiges Vorbild für die abenteuerlustige Hündin ist Laubes Aussiedoodle Lotta. „Wenn wir spazieren gehen, ist sie ein echter Wildfang. Die Vorstellung eines Abenteuers lag da nahe“, sagt die Autorin. Auch sonst hat sie sich von ihrer Umgebung inspirieren lassen. „Jemand, der aus Scharrel kommt, wird bestimmt das eine oder andere wiedererkennen.“ Das hätten ihr auch schon Bekannte bestätigt, die vor der Veröffentlichung einen Blick in das Buch werfen durften.

Das Buch ist echte Handarbeit

Geschrieben hat die gelernte Konditorin ihre Geschichte in rund vier Wochen – mit der Hand. Einen festen Platz habe sie dabei nicht. „Wir haben zwar ein Arbeitszimmer, geschrieben habe ich auch auf dem Sofa und sogar im Bett“, verrät sie. Dabei ist ihr die Arbeit am Computer nicht fremd. Nach ihrer ersten Ausbildung hat sie beruflich umgesattelt und Wirtschaftsinformatik studiert, arbeitet bei einer Versicherung und ist derzeit in Elternzeit. Der Griff zum klassischen Schreibmaterial hat für sie einen simplen Hintergrund: „Ich kann mich einfach besser konzentrieren, wenn ich mit Stift und Papier arbeite.“

Autorin stellt Fortsetzung in Aussicht

Bis zur Veröffentlichung hat es nach dem reinen Schreiben noch mal gut ein Jahr gedauert. Probelesen, Lektorat und die Abstimmung der Illustrationen haben einige Zeit gebraucht. „Mein Mann und ich haben uns das Buch auch einige Male gegenseitig vorgelesen, um zu testen, ob es gut funktioniert“, sagt Laube. Testleser gab es zudem im Bekanntenkreis. Die hat die Autorin zielgruppengerecht ausgesucht: Das Buch soll Kinder von drei bis acht Jahren ansprechen. Eine Fortsetzung kann sich die Scharrelerin gut vorstellen. Dann würde Lotta ihr nächstes Abenteuer erleben – vielleicht mit einem Drachen.

Das Buch „Lotta und der Schatz der Zwerge“ hat 32 Seiten, kostet 14,90 Euro und hat die ISBN 9783000634277. Wer mehr über den abenteuerlustigen Vierbeiner erfahren möchte kann sich auf www.lottas-abenteuer.de informieren.

Von Mirko Bartels