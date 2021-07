Vesbeck

Kerstin Wilmes ist die neue stellvertretende Ortsbrandmeisterin in Vesbeck. Auf der Jahresversammlung wählte eine große Mehrheit die Hauptlöschmeisterin zur Nachfolgerin von Heiko Hahlbohm. Er stand nicht mehr zur Wahl, wurde jedoch einstimmig als Gerätewart wiedergewählt. Ortsbrandmeister ist weiter André Willer, der die Versammlung mit einer Gedenkminute für die verstorbenen Feuerwehrmänner im westfälischen Hochwassergebiet eröffnete.

Applaus für Krenz

Stadtbrandmeister Robert Krenz war ebenfalls zugegen und berichtete über Neuerungen aus der Wehr. Ihm dankte Ortsbrandmeister Willer für seine „makellose Arbeit und kameradschaftliche Führung“ der Ortswehr in Vesbeck in den vergangenen Jahren. Für den scheidenden Stadtbrandmeister, der sein Amt im September an Torben Klingemann übergibt, gab es stehenden Applaus von den Anwesenden.

Lesen Sie auch Neustadt am Rübenberge: Ortsbrandmeister André Willer aus Vesbeck ist als Feuerwehr-Willi bei YouTube erfolgreich

Im Einsatzjahr 2020 absolvierte die Feuerwehr Vesbeck zwei Einsätze. Einmal brannte ein Radlader, ein anderes Mal leisteten die Helfer nach einem Verkehrsunfall Unterstützung. In Vesbeck gibt es aktuell 27 aktive Feuerwehrleute, darunter drei Frauen.

Von Mario Moers