Neustadt

Kinder und Jugendliche sollen eine Ausdrucksmöglichkeit für ihre Sorgen und Ängste angesichts des Krieges in der Ukraine bekommen. Der Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf lädt sie für Sonnabend, 5. März, in viele Gemeinden ein, um gemeinsam Friedenstauben zu gestalten. „Wir möchten den Kindern eine Stimme geben“, sagt Kirchenkreissozialarbeiterin Janet Breier. „Kinder hören die Gespräche ihrer Eltern, nehmen die Sorgen wahr, die uns derzeit bewegen. Es gilt, auch ihren Bitten, Ängsten und Worten Raum zu geben und Wahrnehmung zu schaffen.“

Worte, Gebete, Bilder und Wünsche auf den Tauben

Sie lädt die jungen Menschen in die Gemeinden ein, um Bilder von weißen Tauben zu bemalen oder zu beschriften. Worte, Bilder, Gebete oder Wünsche: Alles könne darauf festgehalten werden, sagt Breier. Die Tauben dürfen die Teilnehmer anschließend mitnehmen, um sie in ihre Fenster zu Hause zu hängen. Die Gemeinden hoffen aber auch darauf, dass einige der Friedenssymbole bei ihnen bleiben, um in ihren kirchlichen Häusern ausgehängt zu werden.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diese Gemeinden beteiligen sich an der Aktion: Kirchengemeinde „Zum Heiligen Kreuz“ Bokeloh, An der Kreuzkirche 11, 11 bis 14 Uhr. Corvinuskirche Wunstorf, Arnswalder Straße 20, 10 bis 12 Uhr. Kirchengemeinde Schloß Ricklingen, Voigtstraße 3, 10 bis 12 Uhr. St. Gorgonius Gemeinde Niedernstöcken, Kirchende 3, 11 bis 12 Uhr. Kirchengemeinde Eilvese, Eilveser Hauptstraße 54 b, 10 bis 12 Uhr. Kirchengemeinde Hagen in der Grundschule Am Stadion 2, 10 bis 12 Uhr. Kirchengemeinde Liebfrauen, An der Liebfrauenkirche 5/6, Neustadt, 10 bis 12 Uhr. Die Kirchengemeinde Idensen-Mesmerode bastelt von 10 bis 12 Uhr an der neuen Kirche.

Während der Öffnungszeiten der Stadtkirche in Wunstorf haben Kinder ebenfalls die Möglichkeit, Friedenstauben zu gestalten. Fragen beantwortet Janet Breier unter Telefon (0 50 32) 9 66 99 58.

Von Beate Ney-Janßen