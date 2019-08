Neustadt

Mehrere Verkehrsunfälle haben das Polizeikommissariat Neustadt am Wochenende beschäftigt. Am Freitag überquerte ein Kind mit seinem Fahrrad der Fontanestraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei wurde es vom Auto einer 73-Jährigen erfasst und leicht verletzt. Es wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber nach kurzer Zeit wieder verlassen.

Fahrradunfall und Fahrerflucht in Neustadt

Am Sonnabend um 9.22 Uhr fuhr ein 71-jähriger Mann aus Hannover mit seinem Fahrrad auf der Kreuzung In der Weißen Riede/Am Vogelherd in Mardorf, als plötzlich zwei Kinder über die Fahrbahn liefen. Der Radfahrer bremste stark ab, kam zu Fall und verletzte sich am Arm. Die beiden etwa sechs Jahre alten Kinder liefen davon.

Zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Sonnabend, 9.30 Uhr, kam es an der Straße Auf den Breiten in Höhe der dortigen Tierarztpraxis zu einer Unfallflucht. Ein am Fahrbahnrand geparkte schwarze Peugeot wurde beim Ausparken von einem anderen Auto berührt und beschädigt. Dessen Fahrer flüchtete unerkannt.

Zeugen der beiden letzten Verkehrsunfälle werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt unter Telefon (05032) 95590 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus der Region finden Sie hier.

Von Marleen Gaida