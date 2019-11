Die Bogensportgruppe für Kinder ab acht Jahren trifft sich einmal im Monat: mittwochs in den Wintermonaten von 15 bis 17 Uhr, ab dem Frühjahr von 16 bis 18 Uhr. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 11. Dezember. Es ist eine kleine Weihnachtsfeier geplant. Der erste Termin im neuen Jahr ist am Mittwoch, 8. Januar, 15 Uhr. Treffpunkt ist jeweils das Vereinsheim der Schützen in Schneeren, Alter Sandberg.