Neustadt

Es summt und brummt um die Distel im Amtsgarten, und sechs Mädchen scharen sich mit Kameras im Anschlag drum herum, um eine der Hummeln auf den Blüten zu porträtieren. „Mist, meine ist schon wieder weggeflogen“, ruft die elfjährige Sophie aufgeregt. Die Fotoexkursion ist Teil ihres kunstreichen Ferieneinstiegs. Insgesamt zwölf Kinder nehmen an der „kleinen Kulturveranstaltung“ der Jugendkunstschule Neustadt teil.

Abstand, Masken und Desinfektion gehören dazu

Jeweils in Sechser-Gruppen widmen sich einmal Sechsjährige sowie einmal Zehn- bis Elfjährige ganz unterschiedlichen kreativen Techniken. Sie malen mit Acrylfarbe Sonnenuntergänge, flechten Armbänder aus Lederstreifen, probieren sich im Nähen aus und experimentieren mit verschiedenen Materialien. In den Ateliers bleiben die Schüler auf Abstand, wie es in Corona-Zeiten notwendig ist, Masken müssen sie nur zum Eintreten tragen, an den Plätzen nicht mehr. Arbeitsplätze und Geräte werden regelmäßig desinfiziert.

Anzeige

Auswahl der schönsten Bilder fällt schwer

An der frischen Luft sind die Kinder auf einer Fotosafari rund um das Schloss Landestrost. Den Zehn- und Elfjährigen hat es dabei insbesondere die Makro-Funktion der Digitalkameras angetan, die Kursleiterin Andrea Grams aus dem Medienzentrum der Region Hannover ausgeliehen hat: Sie gehen am liebsten ganz dicht an Blüten, Blätter und Insekten ran, die ihnen vor die Linse kommen. Die fünf besten Bilder jeder Teilnehmerin will Grams später ausdrucken und ihnen mit nach Hause geben. Das wird noch eine schwierige Auswahl. „Ich habe schon mehr als 100 Bilder gemacht“, verkündet die elfjährige Lena. Auch das Aussortieren gehört zum kreativen Schaffen dazu.

Weitere HAZ+ Artikel

Auch das „Grüne Gewölbe“ im Amtsgarten bietet den jungen Fotografinnen viele Motive: Hanna (von links), Leonie, Melina, Ylvi und Lena suchen die besten Perspektiven. Quelle: Kathrin Götze

Kurse sollen flexibel verfügbar werden

Nach den Ferien will die Jugendkunstschule wieder mit regelmäßigen kreativen Angeboten starten, Fotokurs und Malatelier sind schon in Planung. „Wir denken jetzt über Zehnerkarten oder andere Möglichkeiten nach, die Kurse für die Kinder flexibler verfügbar zu machen“, berichtet Juku-Sprecherin Grams.

Von Kathrin Götze