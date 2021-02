Mardorf

Sie lassen sich das Dorfjubiläum auch von der Corona-Pandemie nicht verderben. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, heißt das Motto der Mardorfer bei der Planung von Großveranstaltungen zu 850 Jahre Mardorf für Sommer, Herbst und Winter. Der Festausschuss geht davon aus, dass gefeiert werden kann. „Ändern kann man es immer noch“, sagt Ortsbürgermeister Hubert Paschke. Mit einer ersten Aktion für Kinder machen die Organisatoren zunächst auf eine lokale Legende aufmerksam. Es geht um die Kiepenfrau mit ihrem Hoho-Kerl.

Wo genau steht die Kiepenfrau?

Weil völlig unklar sei, was Corona für das Jubiläum bedeute, will das Organisationsteam auch ein paar Sonderaktionen um die bekannte Figur anbieten, die an zentraler Stelle im Dorf zu finden ist. Wo genau, das sollen die Kinder jetzt als erste Aufgabe herausfinden. Per Steckbrief sucht der Festausschuss nach der Kiepenfrau. Die Kinder können also gemeinsam mit ihren Eltern oder auch allein im Dorf auf die Suche gehen.

Die Legende vom Hoho-Kerl Weite Wege mussten die Bauersfrauen aus Mardorf zurücklegen, wenn sie ihre Waren auf den Märkten in Rehburg, Neustadt oder gar Schloß Ricklingen anbieten wollten. Butter und Eier trugen sie dabei in ihren Kiepen auf dem Rücken. Auf dem Weg durchs Moor wurde so mancher Frau die Last immer schwerer. Daher verbreitete sich der Gedanke, an einer bestimmten Stelle nahe dem Dorf hüpfe der Huckup oder Hoho-Kerl in die Kiepe, und im Moor dann wieder hinaus. Diesen Kiepenfrauen hat der Bildhauer Holger Döpke ein Denkmal gesetzt, das 2010 enthüllt wurde. Die massive und 2,50 Meter hohe Holzfigur aus einem alten Eichenstamm ziert den Ortskern. Auf der Begleittafel ist noch eine ausführlichere Version der Legende abgedruckt – neben der hochdeutschen Version auch auf Plattdeutsch.

Die Adresse reiche aber nicht als Antwort, sagt Paschke. Stattdessen wünsche man sich eine möglichst kreative Umschreibung für den Ort, an dem sie sich befindet. Dazu sollen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Figur noch genauer in Augenschein nehmen und die Frage beantworten: „Was hat die echte Kiepenfrau, was auf dem Fahndungsfoto fehlt?“ Die Antworten sollten im Briefkasten der Dorfgemeinschaft, Mardorfer Straße 4, 31535 Neustadt, landen, oder per E-Mail an kiepenfrau@mardorf.de gehen. Adresse und Altersangabe sollten in der Zuschrift nicht fehlen.

Mardorf-Fahnen werden verlost

Unter den richtigen Einsendungen werden zehn per Los ausgewählt, die dann ein Malbuch und einen Satz Buntstifte sowie eine Mardorf-Fahne als Preis bekommen. Paschke meint, mit dieser Aktion schlage man zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen gebe man in der langweiligen Corona-Zeit einen Impuls für Familien, sich im Dorf zu bewegen und umzusehen. Zum anderen komme eine Kommunikation zustande, wenn auch nur über digitale Medien. „In einem Dorf, das von und mit sozialen Kontakten lebt, sind digitale Aktionen eigentlich nicht die erste Wahl“, sagt er. Doch das Virus zwinge dazu, das Beste daraus zu machen.

Info: Hier ist der Steckbrief in Kürze abrufbar

Die Aktion startet sofort und endet am 15. April. „Wenn alles klappt, werden wir die Gewinnerinnen und Gewinner am 1. Mai bekannt geben“, sagt Paschke. Die Steckbriefe für die Aktion finden sich in allen Mardorfer Geschäften sowie vielleicht an der einen oder anderen Pinnwand im Dorf. Außerdem sind sie in Kürze auch im Internet auf www.mardorf.de/kiepenfrau abrufbar. „Wen es interessiert, der kann ja auch einfach ein Handyfoto vom Fahndungsplakat machen und an Kinder und Enkelkinder weitergeben“, sagt Paschke.

Von Kathrin Götze