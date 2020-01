Neustadt

Zum ersten Mal haben die Stadtwerke Neustadt ihren Sponsoringpreis „ Neustadt punktet“ vergeben. 23 Vereine hatten sich beworben. Mehr als 500 Kunden der Stadtwerke stimmten von November bis Ende des Jahres über den Sieger ab. Der Hauptpreis in Höhe von 4000 Euro ging an die an die Kindersportgruppe Die Buntgemischten des TSV Neustadt. Insgesamt erhielten zehn Initiativen Preisgeld zwischen 200 und 4000 Euro.

Die Buntgemischten planen, mit den 4000 Euro neue Sportgeräte für Kinder mit körperlichen und geistigen Handicaps anzuschaffen. Susanne Smieja und Franka Wilken nahmen den Scheck vom Geschäftsführer der Stadtwerke, Dieter Lindauer, stellvertretend entgegen. „Das ist super“, sagte Wilken über das Preisgeld.

Bürger bei Vergabe von Spendengeld miteinbeziehen

Auf dem zweiten Platz landeten der Förderverein Freibad Nöpke und der Verein Waldbühne Otternhagen. Beide Vereine erhielten dieselbe Anzahl an Stimmen –und beide haben bereits Ideen, wie sie die jeweils 2500 Euro Preisgeld investieren wollen: Das Freibad möchte eine Photovoltaikanlage anschaffen und kann das Geld daher gut gebrauchen. Und in Otternhagen soll das neue Multifunktionsgebäude der Waldbühne eine Kücheneinrichtung erhalten.

Zehn Neustädter Vereine wurden bei „Neustadt punktet“ ausgezeichnet. Quelle: Manuel Behrens

Zu den zehn prämierten Projekten zählten unter anderem auch der Förderverein des Kindergartens Mariensee (700 Euro), die Initiative Mädchenfußball im Neustädter Land (500 Euro) und die Dorfwerkstatt Bordenau (200 Euro).

„Wir freuen uns, dass sich so viele Vereine an dem Wettbewerb beteiligt haben und dass wir mit unseren Spenden sinnvolle Projekte in unserer Stadt unterstützen können“, sagte Stadtwerkegeschäftsführer Lindauer bei der Preisverleihung. „Der Wettbewerb ist außerdem eine gute Möglichkeit, die Bürger bei der Vergabe von Sponsoringgeldern mehr einzubeziehen.“

Lesen Sie auch

Von Manuel Behrens