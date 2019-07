Flohmärkte und Börsen sind angesagt – auch in Bordenau. Nach dem Erfolg des ersten Dorfflohmarkts planen die Organisatoren eine zweite Auflage am 22. September. Zuvor, am Sonntag, 21. Juli, soll in der Dorfwerkstatt am Birkenweg eine Kleider-Tauschbörse stattfinden.