Neustadt

Der Pfarrgemeinderat der katholischen Kirche St. Peter und Paul hat in einem offenen Brief Stellung zu dem viel beachteten Münchener Missbrauchsgutachten bezogen. In dem Statement äußert sich der Gemeinderat außerdem zu der Initiative #OutInChurch, in der aktuell Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katholischen Kirche für die Akzeptanz queerer Identitäten eintreten. „Was aus unserer Sicht fehlt, sind Ehrlichkeit und Offenheit für Veränderung. Beides vermissen wir schmerzlich bei der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in Teilen der Institution der Katholischen Kirche“, heißt es in dem Papier. Man empfinde „Scham, Traurigkeit, Wut und Abscheu“ angesichts der in dem Münchener Gutachten beschriebenen Taten. Gleichzeitig verweist der Gemeinderat auf das positive Engagement der katholischen Gemeinde im Neustädter Land, etwa die gelebte „Vielfalt in unseren Familienzentrum an der Wunstorfer Straße“.

Queer sein und Bibel lesen?

In Kooperation mit dem Verein „Treffpunkt Vielfalt Mandelsloh“ lädt St. Peter und Paul Diakon Claus Crone am Mittwoch, 16. Februar, zu einem naturwissenschaftlich-theologischen Gesprächskreis nach Mandelsloh ein. „Queer sein und die Bibel ernst nehmen, geht das?“ ist der Titel der Veranstaltung in der ehemaligen Marienkirche, St. Osdag-Straße 27. Beginn ist um 17 Uhr, es gilt die 2G-Regel. Eine Anmeldung ist nötig per E-Mail an claus.crone@bistum-hildesheim.net.

Das aktuelle Statement des Pfarrgemeinderats ist nicht die erste Aktion, mit der sich die Gemeinde mit dem Thema Missbrauch kritisch auseinandersetzt. 2020 hat das Gremium ein „institutionelles Schutzkonzept zur Prävention sexualisierter Gewalt“ verabschiedet. Auf 22 Seiten werden darin Verhaltens- und Handlungsleitlinien für die Arbeit in der Gemeinde beschrieben. Diakon Claus Crone unterstützte im Frühjahr 2021 die bundesweite Petition #mehrsegen, die Gottes Segen für homosexuelle Paar fordert.

Hilfe und Informationen für Betroffene oder Angehörige zum Thema sexueller Missbrauch in der Kirche bietet im Bistum Hildesheim unter anderem die Betroffeneninitiative Hildesheim auf ihrer Internetseite www.betroffeneninitiative-hildesheim.de.

Von Mario Moers