In einer Zeit ohne Gottesdienste bieten die Gemeinden Kirche auf vielfältige Weise an. Gerade zu Ostern setzen Pastoren und ehrenamtliche Mitarbeiter zahlreiche neue Ideen um. Michael Hagen, Superintendent im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf, betont: „ Ostern fällt nicht aus!“

Auch für Verwandte und Bekannte mitnehmen

In zahlreichen Gemeinde sind Kästen mit Andachtsblättchen aufgestellt. „Kirche frei Haus“ nennt sich das. Nicht nur zu Ostern, sondern auch an weiteren Sonn- und Feiertagen sollen Gedanken zu einem Bibeltext, ein Gebet, eine Lied-Strophe oder ähnliches darin zu finden sein. „Schön wäre es, wenn Spaziergänger nicht nur für sich, sondern auch für Verwandte und Bekannte, die momentan nicht das Haus verlassen können, eine Andacht mitnähmen“, sagt beispielsweise Pastor Jan Mondorf, der für Basse und Niedernstöcken zuständig ist. Die Kirchenvorsteher der Gemeinden brächten bei Bedarf gerne Andachten nach Hause.

Standorte dieser Andachtskästen sind am Gemeindehaus Basse, Esperke Dorfmitte (Lange Straße, „Schwarzes Brett“), Johannes-Kapelle Metel, St. Gorgonius-Kirche Niedernstöcken, die Kapelle in Scharrel, die St. Vitus-Kapelle in Suttorf, die Kirche in Schneeren und die Kapelle in Mardorf. In Stöckendrebber gibt es die Zettel bei Familie Voigt, Stöckendrebber Straße 34.

Ein ähnliches Angebot hat die evangelisch-freikirchliche Gemeinde Neustadt aufgelegt. Am Ostersonntag soll eine Wäscheleine am Gemeindezentrum, Nienburger Straße 15, hängen – bestückt mit Predigten und Lied-Vorschlägen in Briefform, für jeden zum Pflücken. Diese Art „Kirche to go“ bietet auch die evangelische Gemeinde Eilvese an. Wer sich nicht selbst einen Zettel an der Kirche abholen kann, ruft dort Julia Deiß unter der Nummer (0172) 1530590 an.

Osterfeuer im Feuerkorb

In Helstorf hängt seit Karfreitag ein Transparent mit Kreuzworten Jesu vor der Kirche zusammen mit einem Holzkreuz und einer erloschenen Kerze. Die Osterfreude soll in der Nacht zu Sonntag mit großen brennenden Kerzen rund um die Kirche symbolisiert werden. Zum Sonnenaufgang wird dann – ebenfalls symbolisch – ein Osterfeuer im Feuerkorb entzündet. Ostereier zum Mitnehmen, eine Oster-Meditation und Glockenläuten kommen hinzu.

Auf der Internetseite www.region-mitte-neustadt.de kann am Ostersonntag, 9 Uhr, ein Live-Gottesdienst aus Neustadts Liebfrauenkirche verfolgt werden. Die Kirchengemeinden Mariensee und Mandelsloh setzen auf Sonderausgaben ihrer Gemeindebriefe. Instagram ist das Medium, das der Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf Jugendlichen anbietet, gefüllt mit News, Andachten und mehr unter @evju.neustadtwunstorf.

Zwölf Kirchen öffnen zum stillen Gebet

Kurz vor den Feiertagen hat das Niedersächsische Sozialministerium außerdem zugelassen, dass Kirchen zu Ostern zum stillen Gebet geöffnet werden dürfen. Abstandsregeln müssen dann eingehalten, Besucherzahlen je nach Kirchengröße beschränkt werden.

Im Neustädter Land öffnen die Kirchen in Basse ( Ostersonntag und Ostermontag, 10 bis 12 und 13 bis 15 Uhr), Bordenau (Sonntag 10 bis 12 Uhr), Dudensen (Montag, 10 bis 12 Uhr), Eilvese (Sonntag, 17 bis 18 Uhr), Hagen (Sonntag, 10 bis 12 Uhr), Helstorf (Sonntag, 6 bis 8 und 10 bis 12 Uhr), Mariensee (Freitag bis Montag, 10 bis 18 Uhr), Otternhagen (Sonntag, 10 bis 12 Uhr), Poggenhagen (Montag, 10 bis 12 Uhr), sowie Liebfrauen (Sonntag und Montag, 10 bis 12 Uhr) und Johannes in Neustadt (Sonntag und Montag, 10 bis 18 Uhr). in Niedernstöcken können Termine mit Kirchenvorsteher Eberhard Zywitzki-Bandelin vereinbart werden, Telefon (05073) 1330.

Von Beate Ney-Janßen