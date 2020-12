Neustadt

In letzter Minute haben Kirchengemeinden im Mühlenfelder Land und in Mandelsloh nun mehrere Gottesdienste an den Feiertagen abgesagt. So hat der Vorstand der evangelischen Gemeinde St. Osdag in einer Sondersitzung beschlossen, die Christmesse um 21 Uhr Heiligabend abzusetzen. Außerdem gestrichen ist der Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag. Hintergrund sind geringe Anmeldezahlen. Die übrigen Gottesdienste in Mandelsloh finden wie geplant statt.

Kirchen bleiben geöffnet

Um eine Ansteckungsgefahr zu verhindern, haben die evangelischen Kirchengemeinden im Mühlenfelder Land die Messen am 24. und 25. Dezember abgesagt. Betroffen sind alle Gottesdiensttermine in Hagen und Dudensen. Pastor Dirk Heuer macht darauf aufmerksam, dass die Kirchen trotzdem für die persönliche Andacht geöffnet bleiben. Am Heiligabend kann die Kirche in Hagen von 15 bis 18.30 Uhr besucht werden, die Pastorin Ulrike Dörries-Birkholz und Pastor Heuer sind anwesend. In Dudensen ist der Hof der Familie Kehrbach, Fischteichweg 5, Heiligabend festlich geschmückt und lädt ebenfalls zur persönlichen Andacht ein. Am zweiten Weihnachtstag ist die Kirche in Dudensen von 9.30 bis 10.30 Uhr geöffnet. Pastorin Dörries-Birkholz ist anwesend.

„Wir möchten als Gemeinden einen Beitrag leisten, dass auch an Weihnachten die Kontakte weitgehend reduziert werden“, erklärt Heuer die Entscheidung.

Von Mario Moers