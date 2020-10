Nöpke

Die Kirchengemeinde Hagen weiht am Sonntag, 4. Oktober, ab 14 Uhr, ihre neue Friedhofskapelle in Nöpke mit einem Gottesdienst ein, der von Pastorin Dörries-Birkholz und Pastor Dirk Heuer gestaltet wird. Da nicht alle Plätze in der Kapelle besetzt werden dürfen, werden Lautsprecher und Stühle auch auf den Vorplatz gestellt.

Musikalisch begleiten Ulrike Bachlberger am Keyboard und Benjamin Krutzky mit Gesang die Einweihung. Im Anschluss lädt die Gemeinde zu Umtrunk und Imbiss ein.

Von Beate Ney-Janßen