Helstorf/Mandelsloh

Durch die aktuellen Umstände in der Corona-Pandemie soll es bis März keine Gottesdienste in der Kirchen- und Kapellengemeinde Helstorf-Abbensen geben. „Die Situation ist bestimmt von den Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionszahlen. Das erfordert immer wieder ein Überdenken der gewohnten Strukturen“, sagt Petra Seide-Matthies, stellvertretende Vorsitzende des Kirchvorstands. Man wolle für die nächsten Wochen aber Alternativen zum Gottesdienst anbieten. „Es soll musikalische Andachten geben, zu denen wir die Besucher einladen“, sagt sie.

Andachten sollen der Musik mehr Raum geben

Diese Andachten sollen einen musikalischen Rahmen bekommen, begleitet werden sie von Texten, Lesungen und Gebeten. „Die individuelle Gestaltung übernehmen die jeweiligen Liturgen und Organisten“, sagt Seide-Matthies. „Wir möchten den Musikern in dieser Form mehr Raum geben“, sagt sie. Und: „Wir haben festgestellt, das diese Form der Einkehr den Besuchern eine gute Form der Entspannung bietet.“ Die erste Andacht beginnt am Sonntag, 24. Januar, 10 Uhr, in der Kapelle in Abbensen. Im Februar sind Termine für Sonntag 7., 14. und 21. in Helstorf geplant, am 28. Februar wieder in der Kapelle in Abbensen. Am 31. Januar gibt es keine Andacht, dafür ist für Sonnabend, 6. Februar, ab 18 Uhr eine Vesper in der Helstorfer Kirche geplant.

Mandelsloher sagen Gottesdienste bis Aschermittwoch ab

Auch die Nachbarn aus Mandelsloh machen einen Schnitt: Dort sagt der Kirchenvorstand die bis Aschermittwoch geplanten Gottesdienste ab. Wie sie ersetzt werden, werde Pastor Christian Steinmeier kurzfristig mit dem Gottesdienstausschuss beraten und umsetzen. Die St.-Osdag Kirche solle generell für ein stilles Gebet zugänglich sein, teilt Bodo Messerschmidt vom Kirchenvorstand mit. Texte für Kurzandachten und Fürbitten werden am Lesepult in der Kirche ausgelegt. Orgelmusik werde sonntags den Kirchenraum zu unterschiedlichen Zeiten klanglich füllen.

Der Jahresanfang läuft, wie bereits das alte Jahr, anders als gewohnt, ab, sagt Pastor Christian Steinmeier. „Eines aber ist so wie immer“, betont er, „wir werden uns gemeinsam auf eine besinnliche Fastenzeit vorbereiten und uns auf die Osternacht freuen.“

Von Mirko Bartels