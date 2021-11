Neustadt: Kirchenorgel in Hagen erstrahlt in neuem Glanz

Hagen

Für fast zweieinhalb Monate war die Orgel in der evangelischen Jakobuskirche in Hagen verstummt. Ein kleiner Brand in der Sakristei im März dieses Jahres machte eine Generalüberholung der Orgel notwendig. Als Brandursache wurde inzwischen eine defekte Dichtung der Brennkammer der Ölheizung ausgemacht. Dadurch kam es zu einem Schmorbrand, dessen Rauchentwicklung bis in den Kirchenraum vordrang. Die Sakristei musste gestrichen werden. Eine Spezialfirma reinigte im Kirchenraum die Bänke, Sitzpolster und den Altar sowie sonstiges Inventar. „Die Kosten werden durch die Versicherung abgedeckt“, sagt Pastor Dirk Heuer.

Gutachter empfahl Renovierung

Doch auch die Kirchenorgel wurde durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Wolfgang Westphal, Orgelsachverständiger der Landeskirche Hannover, begutachtete die Folkert Becker Orgel und empfahl die Ausreinigung und Renovierung des denkmalgeschützten Instruments aus dem Jahr 1874.

Die Orgel musste auseinandergebaut und in einem Fachbetrieb umfangreich gereinigt werden. Quelle: Susann Brosch

Erfahrener Orgelbauer

Diese Aufgabe übernahm der der erfahrene Orgelbaumeister Jörg Bente aus Helsinghausen bei Bad Nenndorf. 750 Pfeifen sowie Windladen, Klaviaturen und Balge wurden sorgfältig ausgebaut und in dem Fachbetrieb gereinigt. Die hölzernen Umbauten wurden ebenfalls bearbeitet, weil globale Klimaveränderungen auch in Kirchenräumen auswirken. „Die Schimmelbildung im Inneren der Instrumente nimmt zu. Hier in Hagen haben wir die Seitenwände geschlitzt, um eine bessere Luftzirkulation zu gewährleisten“, berichtete er. „Die Anzahl der Gottesdienste ist durch Corona zurückgegangen. Dies trägt ebenfalls zu einem veränderten Raumklima bei. Daher steht hier schon länger ein mobiles Klimagerät im Raum, um die Luftfeuchtigkeit niedrig zu halten“, sagt Pastor Heuer.

Orgelbaumeister Jörg Bente hält die kleinste der Orgelpfeifen in seiner Hand. Im Hintergrund sind die neuen Belüftungsschlitze zu sehen, die für eine bessere Luftzirkulation, innerhalb der Orgel der Jakobuskirche in Hagen, sorgen sollen. Quelle: Susann Brosch

Pfeifen wurden verlängert

Des Weiteren folgte der Baumeister der Empfehlung des Sachverständigen und führte ein Register in den Ursprungszustand zurück. Bei früheren Überholungen wurden Pfeifen abgeschnitten. „Je kürzer die Pfeife, desto höher der Ton. Während der Epoche des Barock wurden höhere Tonlagen bevorzugt. Die ursprüngliche Tonlage der Orgel stammt aus der Epoche der Frühromantik. Durch das „Anlängen“, also Verlängern der Pfeifen können wir diese tieferen Tonlagen wieder herstellen“, berichtete Bente.

Finanziert wurden die Generalüberholung und Teilrestauration durch Drittmittel. „Wir erhalten eine Förderung von der Hannoverschen Landeskirche und der Calenberg-Grubenhagensche Landschaft. Außerdem hat die Kirchengemeinde einen Antrag auf Zuschuss bei der Klosterkammer gestellt. Voraussichtlich im Dezember wird darüber entschieden. „Die Gesamtkosten für die Aufarbeitung der Orgel belaufen sich auf etwa 50.000 Euro. Die Gemeinde trägt einen Eigenanteil von 40 Prozent“, sagt Heuer. „Sobald alle Teile wieder eingebaut sind können sich die Gemeindemitglieder an einem neuen Klangerlebnis erfreuen“, ist Bente überzeugt.

Von Susann Brosch