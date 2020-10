Loccum

Wenn im Mai 2021 der Ökumenische Kirchentag in Frankfurt am Main gefeiert wird, wird sein Song die Hymne sein. Der Loccumer Lothar Veit hat das offizielle Lied zum nächsten Kirchentag komponiert. „Schaut hin“ – das ist das Motto des Kirchentages und der Titel des Liedes. Es ist nicht das erste Lied von ihm, das Eingang in ein Kirchentags-Liederbuch findet, aber zum ersten Mal steht er an erster Stelle. Was ihn selbstverständlich stolz macht. Schließlich ist einer seiner Vorgänger in der Riege derjenigen, die solch einen Song zu einem Kirchentag beitragen durften, kein Geringerer als Heinz Rudolf Kunze. Der schrieb 2005 den Titel „Wenn mein Kind mich heute fragt“.

Kirchentags-Premiere mit 17

https://vimeo.com/461701643

Veit ist einer, der sich mit Worten auskennt, denn von Beruf ist er Journalist. Die Musik ist sein Hobby und seine Leidenschaft – selbst gespielt auf der Gitarre, selbst gesungen, oft auch selbst komponiert und noch häufiger selbst getextet. Als Musiker stand er schon mit 17 Jahren auf der Bühne eines Kirchentages, damals noch mit einer Band aus seiner Gemeinde. Das „neue geistliche Lied“ nennt der 47-Jährige das, was er seitdem macht.

Anzeige

Veits Text zum Kirchentags-Song hat Peter Hamburger vertont, der Kantor für Popularmusik in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck ist. Ein Glücksfall, meint Veit. Und auch ein Glücksfall, dass Hamburger gemeinsam mit seinem Gospelchor den Song schon als Video gekonnt in Szene gesetzt hat. So konnte mit der Bekanntgabe der Jury-Entscheidung für dieses Lied auch gleich der Internetlink vimeo.com/showcase/7007452/video/461701643 zu einem Video einhergehen, das schon vor dem Kirchentag dafür sorgt, dass es leicht über die Lippen geht.

Von Beate Ney-Janßen