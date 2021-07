Mandelsloh

Die Fläche ist vorbereitet, die Erweiterung kann gebaut werden. Voraussichtlich zum Mai 2022 soll der Anbau der Kita Sonnenblume in Mandelsloh fertig sein. Er schafft, wenn alles glatt läuft, zum nächsten Kita-Jahr Platz für zwei Krippengruppen mit jeweils 15 Kindern. Die Kosten betragen rund 1,3 Millionen Euro.

Die Erweiterung der Kita ist notwendig, weil die Stadt in den kommenden Jahren mit mehr Kindern im Krippenalter rechnet. Aktuell gibt es in der Kita nur eine Krippengruppe, die bis zur Fertigstellung des Anbaus in einem Container untergebracht ist. Der soll im Anschluss verschwinden. Außerdem verfügt die Einrichtung derzeit über zwei Ganztags-Kindergartengruppen mit jeweils 25 Kindern, eine integrative Gruppe (18 Plätze), einen Hort (20 Plätze) und eine Vormittagsgruppe mit zehn Plätzen. Die Einrichtung befindet sich in der Trägerschaft des Kirchenkreises Neustadt –Wunstorf.

Von Mario Moers