Die Stadt Neustadt möchte Eltern während des Corona-Lockdowns Planungssicherheit bieten. Deshalb hält sie die Notbetreuung in den Kitas bis zum 17. Februar aufrecht, unabhängig von neuen Beschlüssen des Landes.

„So schaffen wir in den Kitas den notwendigen zeitlichen Puffer“: Der Notbetrieb in den Kitas – hier Kinder in der Bauernhof-Kita Laderholz – wird fortgesetzt. Quelle: privat (Archiv)