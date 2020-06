Neustadt

Eine Lockerung der Corona-Einschränkungen folgt auf die nächste. Auch die Kindertagesstätten könnten sich dem Regelbetrieb früher annähern als ursprünglich geplant. Das hat der Erste Stadtrat Maic Schillack dem Rat am Donnerstagabend mitgeteilt. Wenn alles nach Plan läuft, sollen demnach die Betreuungseinrichtungen bereits am Montag, 22. Juni, wieder von der bisher praktizierten Notbetreuung in einen „eingeschränkten Regelbetrieb“ übergehen.

Gebote statt Verbote

„Das bedeutet, dass die Gruppen wieder voll besetzt werden können und statt Verboten dann nur noch Gebote gelten“, erläutert Stadtsprecherin Nadine Schley. Beispielsweise sollten die Gruppen zunächst weiterhin voneinander getrennt bleiben. Da weiterhin Mitarbeiterinnen ausfallen könnten, die zu den so genannten Risikogruppen gehören, bleibt der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung weiter ausgesetzt.

Was die Betreuungszeiten angeht, sollen die Einrichtungen Bedarf und Möglichkeiten miteinander abwägen. Überdies sollen auch andere geeignete Personen, etwa Eltern, zur Unterstützung des Fachpersonals zugelassen werden, falls nicht ausreichend Kräfte zur Verfügung stehen.

Kommunen können sich vorbereiten

„Nachdem wir mehrfach sehr kurzfristig von neuen Verordnungen erfahren haben, läuft es diesmal besser“, sagt Schillack. „Das Kultusministerium hat die Kommunen über die Spitzenverbände frühzeitig in die Vorbereitungen einbezogen.“

Von Kathrin Götze