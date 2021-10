Neustadt

Zur Finissage der drei Ausstellungen zu „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ in Neustadts Rosenkrug wird am Sonntag, 24. Oktober, 19 Uhr, traditionelle Musik aus Osteuropa und vom Balkan in neuem Gewand gespielt. Wegen des großen Interesses werden die Ausstellungen bis Dienstag, 19. November, verlängert.

Zwei Kunstausstellungen und eine historische Aufarbeitung sind seit rund einem Monat im Rosenkrug zu sehen, begleitet von einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm. Für drei weitere Wochen können Interessierte sich unter (05032) 61705 oder per E-Mail an ak.reg@t-online.de oder info@altrewa-buergerstiftung.de anmelden, um die Ausstellungen zu sehen.

Gruppe Csókolom spielt

Am Sonntag, 24. Oktober, spielt die Gruppe Csókolom um die Sängerin Anti von Klewitz. Virtuos und witzig wollen die Musiker aus Berlin und Metel alte Melodien Transsilvaniens aufleben lassen.

Ihr Repertoire schöpft Csókolom vorwiegend aus der Musik der Roma mit Querverweisen zum jüdischen Klezmer. Bei aller Verbeugung vor diesen Traditionen ist die Musik von Csókolom aber dennoch zeitgenössische Weltmusik.

Führung und Stadtrundgang am Sonntag

Zu einer Führung durch seine historische Ausstellung „Verschweigen und erinnern“ lädt der Arbeitskreis Regionalgeschichte für Sonntag, 24. Oktober, bereits für 15 Uhr ein. Ebenfalls an jenem Sonntag sind Besucher willkommen zu einem Stadtrundgang „Jüdisches Leben in Neustadt“, der um 11 Uhr am Mahnmal Zwischen den Brücken beginnt.

Von Beate Ney-Janßen