Nach der Debatte um das Klimaschutz-Aktionsprogramm im Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss meldet sich Grünen-Politikerin Ute Lamla empört zu Wort: Andere Städte riefen den Klimanotstand aus, Schüler demonstrierten und Wissenschaftler wiesen darauf hin, wie dringend die Menschheit ihr Verhalten ändern müsse. „Und was passiert bei uns in der Kommune? Es geht so weiter wie bisher“, so Lamla weiter.

Beispiele gibt es in der Region Hannover

Aussagen wie „zu teuer, zu aufwendig, nicht notwendig, kein Platz“, entbehrten faktischen Grundlagen. So sei Langenhagen als CDU-geführte Kommune soweit, Sozialwohnungen praktisch nach Nullenergiestandard bauen zu lassen. Die Firma Immo Control aus Auetal baut ab Juli in Engelbostel fünf Häuser mit insgesamt 63 Sozialwohnungen in Modulbauweise, für die keine Heizkosten anfallen sollen. Eine ähnliche Siedlung ist auch schon in Ronnenberg-Empelde entstanden.

„Die fossilen Energieträger wie Öl, Kohle und Gas werden sich in Zukunft massiv verteuern, so dass sich jetzige Vorgaben im Baustandard auf alle Fälle rechnen werden“, sagt Lamla. Solche Vorgaben jetzt nicht zu machen, sei Betrug an Mietern und Bauwilligen, sagt sie und fragt: „Haben nur Schülerinnen und Schüler die Warnungen der Wissenschaftler verstanden?“

