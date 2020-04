Mariensee

Ein besonderes Geschenk hat das Kloster Mariensee zu Ostern vorbereitet. In einem Korb vor dem Kloster, in Geschäften von Neustadt und im Dorf sowie im Gemeindebrief liegt eine kunstvolle Fotokarte. Das Motiv und die Gestaltung stammen von der Künstlerin Anna Ullrich. Die Karte dient als Überbrückung für die Jahresausstellung „suchen – finden – sein“ der Schwestern Anna Ullrich (Fotografie) und Eva Harenberg-Ullrich (Experimentelle Grafik), die eigentlich am Ostermontag im Kreuzgang eröffnet werden sollte – wann es nun dazu kommt, ist noch offen.

Motiv steht für Weite, Glück und Fülle

Das Motiv der Osterkarte stammt aus Anna Ullrichs Serie „Wege“. Zu sehen ist das Leuchten einer üppigen Blätterpracht an einer ruhenden Bundesstraße vor dem Hintergrund einer blauschwarzen Nacht. „Weite, Glück und Fülle umhüllte den Ort. Oftmals wird über dem Streben bereits Vorhandenes oder Gegenwärtiges aus dem Blick verloren", schreibt die Fotokünstlerin zu ihrem Werk.

Grüße sollen Lücken füllen

„Wenn wir nun äußeren Abstand halten müssen in diesen Wochen und vielleicht auf lange Sicht, sollen die Karten eine Möglichkeit eröffnen, im Kontakt zu bleiben“, sagt Äbtissin Bärbel Görcke. „Wir hatten den Eindruck, dass in dieser Zeit ein gedruckter Gruß einerseits am ehesten eine Bedarfslücke jenseits der Online-Angebote füllen könnte und andererseits besonders gut zu uns passt", fügt sie hinzu. Auf Wunsch werden die Karten auch verschickt. Informationen dazu sind erhältlich unter Telefon (05034) 879990.

