Brase

Wenn Gesine Marwedel ein neues Kunstwerk schafft, ist sie niemals allein. Die junge Frau aus Brase bemalt schließlich anderer Leute Körper. Die 32-Jährige ist eine weltweit bekannte Bodypainterin. Marwedel beherrscht die Kunst, allein mit Farbe und Pinsel Menschen wie Tiere oder Gegenstände aussehen zu lassen. Ihr großer Erfolg kam quasi über Nacht.

Marwedel malt seit ihrer Kindheit – und hat nie aufgehört

Menschen als Schneeflocken. Quelle: www.kitzelblitze.de / Mark Ruppelt

„Gemalt habe ich eigentlich schon immer“, sagt die 32-Jährige. Geboren in Eckernförde und aufgewachsen in Dortmund habe sie in ihrer Kindheit getan, was alle Kinder tun: malen. „Ich habe einfach nie damit aufgehört“, sagt sie.

Inspiration in Indien

Nach vielen Bildern auf Leinwand und Holz sei sie bei einer Studienreise nach Indien mit der dort landestypischen Henna-Kunst in Kontakt gekommen. Für Marwedel war das ein weiterer Schritt zu ihrer heutigen Profession. „Obwohl erst einmal andere Dinge auf der Agenda standen“, sagt die Bodypainterin. „Ich habe Rehabilitationspädagogik, Kunst und Kreativtherapie studiert.“ Nach den Abschlüssen hat sie einige Jahre als Sprach- und später als Kunsttherapeutin gearbeitet, bevor sie 2016 den Schritt in die Selbstständigkeit wagte.

Körperkunst kann auch eine Therapieform sein

Gesine Marwedel (rechts) bei der Arbeit. Quelle: Ben Ebert

Die Arbeit mit den lebenden Leinwänden hat Marwedel zuvor immer wieder beschäftigt. Davon erzählt sie in ihrem Atelier, während sie eine ihrer Katzen streichelt. Sie habe an Weltmeisterschaften teilgenommen und war 2012 Siegerin der niederländischen Bodypainting-Meisterschaft. Aus ihrer Sicht hat die Malerei einen Effekt, der unter die Haut geht: „Diese Kunstform kann helfen, Veränderungen zum Beispiel nach Amputationen oder Berührungen zu akzeptieren und wieder einen positiveren Blick auf den eigenen Körper zu ermöglichen“, sagt sie. Generell sei es für die Modelle eine seltene Möglichkeit, sich in besonderer Weise mit sich selbst zu beschäftigen. Auch schwangere Frauen zählen zur Klientel.

Ein neuer Ansatz bringt den Erfolg

„Irgendwann kam mir die Idee, bei meinen Arbeiten Körper und Haltung zu kombinieren, um damit einen eigenen Weg in der Bodypainting-Szene einzuschlagen“, sagt Marwedel. Weltweite Beachtung gab es bereits für das zweite Motiv der ungewöhnlichen Reihe: Eine Frau wird dabei zum Flamingo. Die besondere Körperhaltung des Models und die sich ergänzenden weißen und farbigen Flächen schaffen die Illusion des Vogels, lassen den Körper mit dem ebenfalls weißen Hintergrund verschmelzen. Schon die Suche nach einem Model, das in dieser Haltung stehen kann, habe allein ein gutes halbes Jahr gedauert, sagt die Künstlerin.

Der Flamingo fand weltweit Beachtung. Quelle: Thomas van de Wall

Flüchtige Bilder

Stehen Motiv, Pose und Modell fest, kann die Arbeit der Künstlerin von fünf bis acht Stunden dauern. „Inklusive Vor- und Nachbereitung ist so ein Tag schnell verflogen“, sagt Marwedel. Konserviert wird die vergängliche Kunst schließlich mit dem Fotoapparat. „Nach einmal Duschen ist die Malerei wieder verschwunden“, sagt die Künstlerin.

Ein Schwan oder doch ein Mensch? Marwedels Körperkunst lebt auch von der Inszenierung. Quelle: Peter Marwedel

„Warum gerade der Flamingo so erfolgreich ist, weiß ich ehrlicherweise nicht“, sagt sie achselzuckend. Die Körperkünstlerin selbst findet andere Motive stärker, aber: „Kurz nach der Veröffentlichung haben Kamerateams aus Japan und Brasilien bei mir für Termine angefragt.“ Deutsche Fernsehsender folgten, Internet und soziale Medien haben den Erfolg multipliziert, ihr Aufträge aus der ganzen Welt verschafft – lange Reisezeiten inklusive.

Dabei geht es nicht immer um die große Kunst. „Auf Messen oder bei Events richte ich mich nach den Kunden.“ Die Modelle würden da schon mal mit Autos oder Schrauben verziert – je nach Branche und Wunsch des Auftraggebers. Sogar ein Trecker war dabei. „Der war aber ein privater Auftrag für eine Kundin“, sagt Marwedel. Das Foto von der Körperkunst sei ein Geschenk für den Lebenspartner gewesen.

Viele Prints ihrer Arbeiten können Besucher bei Gesine Marwedel im Atelier bewundern. Quelle: Mirko Bartels

Ländliche Umgebung begünstigt die Kunst

Der Umzug von Dortmund ins ländliche Brase sei einer beruflichen Veränderung ihre Freundes geschuldet gewesen. „Wir haben nach möglichen Immobilien gesucht und uns direkt in das Haus in Brase verliebt“, sagt Marwedel. Im Ort sei sie gut angekommen. „Ich fühle mich hier sehr wohl, auch wenn es anfangs ungewohnt war, nicht mehr in der Stadt zu wohnen“, sagt sie. Die Künstlerin vermisst im Nordkreis nichts und schätzt die gute Gemeinschaft im Ort.

Sie wird ein Schwan: Künstlerin Gesine Marwedel (links) beginnt mit den Feinarbeiten an Model Sarah. Quelle: Mirko Bartels

Beruflich gibt es für die Körpermalerin am neuen Standort keine Einschränkungen. „Für Messen und Veranstaltungen muss ich ohnehin reisen. Wo es losgeht, ist fast egal“, resümiert Marwedel. Für Atelierarbeiten kommen die Kunden auch gern in die ländliche Umgebung. „Ruhe und Entspannung gibt es hier quasi inklusive. Das schafft gute Voraussetzungen für die Bilder“, sagt die Künstlerin. Leinwände hat sie immer noch in ihrem Atelier – die stehen aber unbeachtet in einem Nebenraum. „Mir ist die Arbeit mit den Menschen einfach lieber“, sagt Marwedel.

Von Mirko Bartels