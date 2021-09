Neustadt

Sie versprechen einen rasanten, komischen und politischen Abend in Neustadts Kulturforum: Mit ihrem Programm „Quickies – schnelle Nummern zur Lage der Nation“ sind die Kabarettisten vom Düsseldorfer Kom(m)ödchen am Freitag, 8. Oktober, in Neustadt zu Gast. Maike Kühl, Daniel Graf, Martin Maier-Bode und Heiko Seidel bringen die flotte Politrevue auf die Bühne. Nach der langen Bühnenabstinenz ist das Team nun voll Spielfreude und Spaß an aktueller Satire wieder da – und geht auf Tour.

Viele gute Ideen haben sich in der auftrittsfreien Corona-Zeit bei Schauspielern und Autoren angesammelt – nun müssen sie raus. Mit den schnellen „Quickies“ gestaltet das Quartett einen wilden Abend voll mit aktueller Satire und vielen kleinen, witzigen, schrägen, abgedrehten und scharfen Nummern – so versprechen es die Veranstalter. Die Zuschauer erwarteten blitzschnelle Sketche zur Lage der Nation, bunte Skizzen zur Zeit, und dazu ein Blick in die kreative Werkstatt des Kom(m)ödchens.

Kabarett-Theater existiert seit 1947

Das Kabarett-Theater Kom(m)ödchen wurde 1947 von Kay und Lore Lorentz im Hinterzimmer einer Düsseldorfer Kneipe gegründet. Seitdem gehört es zu den renommiertesten Kleinkunstbühnen Deutschlands – inzwischen ist der Platz, an dem das Stammhaus liegt, nach den Gründern benannt.

Zu sehen ist das Kom(m)ödchen am Freitag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule (KGS), Leinstraße 85. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Veranstaltung findet unter 3-G-Bedingungen statt, Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Die Nachweise sowie eine medizinische Maske (FFP 2 oder OP-Maske) sind mitzubringen. Weitere Informationen hierzu unter www.kulturforum-neustadt.de.

Karten gibt es für 19, ermäßigt 14 Euro im Vorverkauf am Info-Tresen von Famila in Neustadt, Gewerbegebiet Ost, sowie in allen HAZ/NP-Ticketshops – auch online unter https://tickets.haz.de. Reservierungen für die Abendkasse (Karten: 20 Euro/15 Euro) können per E-Mail an kartenreservierung@kulturforum-neustadt.de gesendet werden.

Von Kathrin Götze