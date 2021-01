Mandelsloh

Im Neustädter Land Politik zu machen, bedeutet vielfach, dicke Bretter zu bohren. So wird Mandelslohs Ortsbürgermeister Günter Hahn (UWG) vor der Kommunalwahl im September voraussichtlich nicht mehr seinen Plan von einem Jugendtreff im Ort umsetzen, den er bereits zu Beginn seiner Amtszeit formuliert hat. Hahn hat nun eine neue Idee geäußert, die möglicherweise auch in anderen Dörfern umsetzbar sein könnte.

Nach langem Suchen ist jetzt entschieden, dass ein neues Feuerwehrgerätehaus für den Ort auf dem Festplatz errichtet werden könnte. Das Grundstück an der Mandelsloher Straße, nahe der Ortsmitte, ist zwar gut gelegen. Doch für den traditionsreichen Lumpenball der Landjugend etwa, der regelmäßig Ende Februar stattfindet, ist der Boden dort zu der Jahreszeit zu feucht und tief. Seit 2018 wird das Zelt deshalb regelmäßig hinter dem Combi-Getränkemarkt an der Amedorfer Straße aufgebaut.

Ortsrat hatte Containerlösung vorgeschlagen

Zuletzt hatte der Ortsrat die Verwaltung gebeten, einen Container als Jugendtreff zur Verfügung zu stellen. Nun ist der Ortsbürgermeister dabei, in ersten Gesprächen abzuklären, ob nicht auch das alte Feuerwehrhaus als Jugendhaus geeignet wäre. Er habe schon einigen Zuspruch erhalten, sagt Hahn. Die Stadtverwaltung wollen den Vorschlag noch prüfen, sagt Sprecherin Kathrin Kühling, man werde auch den Bedarf im Ort abfragen. Sie sei etwas irritiert, weil die bisherige Absprache eben auf die Container gezielt habe. In einer Liste mit Haushaltswünschen aus den Ortsräten ist die Anschaffung (oder Umnutzung) der Container mit Priorität vier eingeordnet, wird also offenbar nicht allzu dringlich gesehen.

Das neue Feuerwehrgerätehaus soll auf dem ehemaligen Festplatz in der Dorfmitte entstehen. Quelle: Kathrin Götze

Polizei und Rettungswache sind gleich nebenan

Sollte man sich auf das Feuerwehrhaus als Jugendtreff einigen, fielen Anschaffungs- beziehungsweise Umsetzungskosten schon einmal weg. „Die Räume dürften auch gut geeignet sein“, sagt Hahn. „Und die Mitglieder der Jugendfeuerwehr kennen das Haus schon gut, sie würden es sicher gern annehmen.“ Ein Blick in die Nachbarschaft zeigt außerdem, dass die Jugend in diesem neuen Domizil gut behütet wäre: Das Feuerwehrhaus steht an der Mandelsloher Straße in zweiter Reihe hinter der Polizeistation und der DRK-Rettungswache. Das neue Gerätehaus soll möglichst schnell gebaut werden, Hahn rechnet mit einem möglichen Umzug der Feuerwehr im Jahr 2023.

Neuer Festplatz wird gesucht

Auch für den Festplatz wird eine neue Lösung fällig werden. Denn der Combi-Markt will vergrößern, möglicherweise auch umziehen, und auf dem Acker hinter der Geschäftszeile soll einmal ein Baugebiet entstehen. Derzeit werde nach einem geeigneten Standort gesucht, schreibt die Stadtverwaltung dazu. Man wolle deshalb mit dem Ortsrat besprechen, wie viele Veranstaltungen im Jahr zu erwarten sind, um abschätzen zu können, welche Lärmbelastung mutmaßlich entsteht. Aktuell ist der Lumpenball die einzige regelmäßige Partyveranstaltung in Mandelsloh – Ortsbürgermeister Hahn kann sich aber weitere vorstellen, sobald so etwas wieder möglich ist, zum Beispiel ein Oktoberfest. Der Schützenverein hat sich bereits vor fünf Jahren aufgelöst.

Hahn hatte zu Anfang seiner Amtszeit, Ende 2016, angekündigt, er wolle sich dafür einsetzen, dass ein Jugendtreff im Ort entsteht. Zunächst war angedacht, ihn in einer Hofstelle im Ort einzurichten, doch daraus wurde nichts. Damals hatte sich eine Gruppe junger Leute bei Hahn gemeldet und darum gebeten. Diese Generation dürfte inzwischen das Erwachsenenalter erreicht haben. „Aber es wachsen ja immer wieder junge Leute nach“, sagt Hahn, der sich im Herbst auch wieder zur Wahl stellen will.

