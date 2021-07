Neustadt

Auch wenn die großen Interviews mit Kommunalpolitikern im Stadtwerke-Magazin mitten im Kommunalwahlkampf für manchen einen Beigeschmack haben: Einen Rechtsverstoß kann die Kommunalaufsicht bei der Region Hannover darin nicht erkennen. Das hat Regionssprecher Klaus Abelmann am Donnerstag erklärt. „Gemessen an den gesetzlichen Anforderungen an die Verschwiegenheit von Aufsichtsratsmitgliedern ist eine Pflichtverletzung durch die in den Interviews gemachten Äußerungen nicht ersichtlich“, sagte Abelmann. Auch Wahlaufrufe oder -empfehlungen hätten die Prüfer nicht erkannt.

Die SPD-Fraktion hatte die ausführlichen Interviews mit den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der Ideenstadtwerke (Wirtschaftsbetriebe), Sebastian Lechner (CDU) und Willi Ostermann (UWG), als indirekte Wahlkampfhilfe gerügt und die Kommunalaufsicht dazu eingeschaltet. Beide Politiker treten zur Kommunalwahl im September als Spitzenkandidaten ihrer Parteien an.

Öffentlichkeitsarbeit der Kommune hat Grenzen

Die Rechtsprechung leite aus dem Gebot der freien Wahl ab, dass es staatlichen und gemeindlichen Organen untersagt ist, sich in amtlicher Funktion vor Wahlen mit politischen Parteien oder Wahlbewerbern zu identifizieren, sagte Abelmann. Sie dürften diese auch nicht als Amtsträger unterstützen oder bekämpfen. Eine an sich zulässige Öffentlichkeitsarbeit finde dort Grenzen, wo sie in offene oder verdeckte Wahlwerbung umschlage. Dies ist nach Auffassung der Kommunalaufsicht in dem von der SPD kritisierten Fall nicht geschehen.

Auf der anderen Seite hätten auch staatliche und kommunale Amtsträger das Grundrecht der freien Meinungsäußerung, erläuterte Abelmann. Die Rechtsprechung begrenze dieses Recht jedoch durch die den staatlichen und kommunalen Organen und Amtsträgern obliegende Neutralitätspflicht.

Von Kathrin Götze