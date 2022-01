Mariensee

Auch wenn die Saison im Kloster Mariensee erst zu Ostern beginnt, lohnt sich bereits jetzt ein Blick in dessen aktuelles Programm, denn etliche Kurse sind schon ausgebucht. Wer lernen möchte, mit der Sense zu mähen, sich im Klosterstich oder in Kalligraphie üben will, kann sich anmelden. Oder sich für Ausstellungen und Konzerte Termine vormerken. Im Mittelpunkt vieler Veranstaltungen steht das Gebetbuch von Äbtissin Odilie, das in diesem Jahr 500 Jahre alt wird.

1522 erschien das Gebetbuch dieser Marienseer Äbtissin, vor fünf Jahren ist es aufwendig übersetzt worden. Es ist eines der wertvollsten Bücher in der Sammlung des Klosters. Zum 500. Geburtstag greift das Kloster dieses Buch nun musikalisch und geistlich auf – mit Texten und Musik aus norddeutschen Frauenklöstern am Sonnabend, 6. August, 17 Uhr, und einer ökumenischen Vesper direkt im Anschluss, dem ab 19.30 Uhr noch ein Konzert mit der Kantate „Herr Christ der einige Christensohn“ folgt.

Popstar der Geistlichkeit kommt: Anselm Grün hält Vortrag

Dem musikalischen Tag folgt am Sonnabend, 1. Oktober, 14 Uhr, ein Highlight mit einem Popstar der Geistlichkeit: Benediktinerpater Anselm Grün kommt zu einem Vortrag in die Klosterkirche. Niedrige Inzidenzen sind dann besonders wünschenswert. Grün füllt mit Leichtigkeit auch große Kirchenräume, wo immer er auch auftritt.

Eines der Highlights im Programm 2022 des Klosters Mariensee: Pater Anselm Grün kommt, um einen Vortrag zu halten. Quelle: Inga Kjer

Den großen Ereignissen eilen im Kloster kleinere voran, die mindestens ebenso lohnend sein können: Ein Familienkonzert mit Engelsliedern steht für Sonnabend, 25. Juni, auf dem Plan, „Worte des Lebens“ bringt der Kammerchor Hannover am Sonntag, 3. Juli, in den Chorraum.

Warteliste für Kalligraphiekurse

Und dann sind dort noch Kurse und Seminare, zu denen das Kloster einlädt. Zu Gast im Obstgarten sind am Sonnabend, 11. Juni, diejenigen, die Sensenmähen und Dengeln lernen möchten. Mehrere Kurse, in denen die Kunst der Handarbeit des Klosterstichs gelehrt wird, und – bereits ausgebuchte – Seminare für Kalligraphie füllen das Kloster mit weiteren Interessierten. Für die Kunst des schönen Schreibens besteht eine Warteliste.

Denjenigen, die sich von der geistlichen Stimmung der Klosterkirche einfangen lassen möchten, seien die Abendgebete empfohlen. Sie finden von Ostern bis zum 10. Oktober jeweils dienstags und freitags, 18 Uhr, in der Kirche statt. Zu Führungen durch Kloster und Garten und zu unterschiedlichen Themen werden ebenfalls in diesem Zeitraum Anmeldungen angenommen.

Lesen Sie auch Kloster Mariensee zeigt Gebetbuch von 1522

Anmeldungen sind momentan zu nahezu jedem Besuch im Kloster notwendig. Mehr Informationen bietet dazu die Homepage www.kloster-mariensee.de. Kontakt zum Kloster gibt es zudem telefonisch unter (05034) 879990 oder per E-Mail an info@kloster-mariensee.de.

Von Beate Ney-Janßen