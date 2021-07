Neustadt

 Fabian Steinhof beginnt eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich. Lucia Diaz Homolka hat ein Faible für Mechatronik entwickelt. Und Bennet Busse tendiert zu einer Tischler-Lehre. Diese Interessen und Vorlieben haben die KGS-Schüler durch das Neustädter Modell für sich erkannt. Die Kooperation der KGS mit Neustadts Berufsbildenden Schulen ist selbst in Corona-Zeiten aufrecht erhalten worden.

17 Jahre alt ist Fabian, hat seinen Realschulabschluss in der Tasche und einen Ausbildungsvertrag im Einzelhandel unterschrieben. Trotzdem ist er auf Bitte von KGS-Schulleiter Burkhard Jonck noch einmal zur Schule gekommen – allerdings in die BBS. Dort kennt er sich auch aus, denn schließlich ist er zwei Jahre lang für zwei Tage pro Woche dorthin gegangen. Innerhalb des Neustädter Modells, das Schule und Berufsbildung verzahnt. Als Schwerpunkt hatte er sich Metalltechnik ausgesucht. „Das hat mir aber nicht gefallen“, sagt er. Weshalb er sich bei seinen Bewerbungen vollkommen anders orientiert hat. „Das ist ebenfalls wichtig bei unserem Konzept“, sagt Jonck, „dass die Schüler wissen, was sie auf keinen Fall arbeiten möchten.“

Lucia hat mit Mechatronik den Nagel auf den Kopf getroffen

Eine, die meint, dass sie auf Anhieb den Nagel auf den Kopf getroffen hat, ist Lucia. Die 15-Jährige ist eines von nur drei Mädchen in ihrer Klasse der Industrie-Mechatroniker. Interesse habe sie an allen Angeboten gehabt, sagt sie. Aber diesen Bereich kannte sie noch nicht. Weshalb sie ihn aus Neugierde wählte. „In dieser Richtung werde ich wohl weitermachen“, sagt sie.

Ziemlich genaue Vorstellungen von seinem Lebensweg hat Bennet Busse. Im nächsten Jahr will er Abitur machen. Seinen ursprünglichen Plan, Jura zu studieren, hat er ad acta gelegt. „Ich habe in mich hineingehorcht und gemerkt, dass ich mich in der Praxis wohler fühle“, sagt er. Eine Tischler-Lehre soll es sein. Danach will er Wirtschaftswissenschaften studieren und schließlich eine eigene Firma gründen.

Zahl der Ausbildungs-Abbrecher ist mit Neustädter Modell gesunken

„Die Berufsorientierung hilft den Schülern bei konkreten Entscheidungen“, sagt BBS-Schulleiter Uwe Backs. Das mache sich beispielsweise dadurch bemerkbar, dass die Anzahl der Abbrecher in den Ausbildungsberufen gesunken sei. Einer der Gründe, weshalb sein Team und das der KGS sich die viele Arbeit mit der Kooperation mache.

Diese Arbeit ist in Corona-Zeiten noch mehr geworden. Denn plötzlich durften die KGS-Schüler nicht mehr in die BBS. Aufgeben wollten die Teams aber dennoch nicht und arbeiteten stattdessen daran, Inhalte soweit möglich auch über Distanz zu vermitteln. Das half beim Neustädter Modell. Schwierig bieb es, Momente zu schaffen, in denen Auszubildende und Ausbilder zueinander finden. Mit vereinten Kräften sei es ihnen gelungen, die Genehmigung für solche Praktika trotz Pandemie zu bekommen, berichtet Jonck. Sowohl 2020 als auch gerade jetzt. 145 Schüler aus Real- und Hauptschule seien bis zu den Ferien in Betrieben.

Sie sind überzeugt vom Neustädter Modell: Lucia Diaz Homolka, KGS-Koordinatorin Anna Goldmann, Fabian Steinhof, Bennet Busse, Burkhard Jonck, KGS-Fachbereichsleiter Arbeit Wirtschaft Technik Dirk Tronnier, Uwe Backs, KGS-Schulsozialarbeiter Lukasz Jarczynski und Neustadts Wirtschaftsförderer Uwe Hemens. Quelle: Beate Ney-Janßen

Als kleine Anerkennung aller Bemühungen sehen es alle Beteiligten an, dass sie soeben zum wiederholten Mal die Auszeichnung als Berufswahl- und ausbildungsfreundliche Schule von der Region Hannover erhalten haben. Nach den Sommerferien soll es in diesem Sinne weitergehen.

Von Beate Ney-Janßen