Bordenau

Hanns Stahmer greift in die Tasten und lässt Töne durch das kleine Kirchenschiff in Bordenaus St.-Thomas-Kirche klingen. Er öffnet den Prospekt, um einen Blick auf 936 Orgelpfeifen zu ermöglichen, zieht eine Holzverkleidung heraus und leuchtet auf Schimmel, der sich im Inneren abgesetzt hat. Dann greift er zu Orgelpfeifen, die er zu Spendenboxen umgebaut hat und ruft enthusiastisch: „Jeder Euro zählt!“ Seit Jahren engagiert sich der ehemalige Musiklehrer für die Restaurierung des kostbaren Instruments.

Rund 300.000 Euro soll die Restaurierung des Instruments kosten. Eine Menge Geld für eine kleine Kirchengemeinde. Im dritten Jahr schon, so berichtet es Pastorin Alida Weinert, sei ein Teil des freiwilligen Kirchgelds zu Weihnachten für diese Aufgabe beiseite gelegt worden. Das genügt selbstverständlich nicht, um einem Orgelbauer den Auftrag zu geben. Aber jede Hilfe bringt die Gemeinde Stück für Stück voran. Denn: Jeder Euro zählt.

Den Schatz für künftige Generationen erhalten

Rund 75.000 Euro wird die Landeskirche Hannovers zuschießen. Von der Klosterkammer, der Stiftung Orgellandschaft und anderen wollen die Initiatoren noch Geld erbitten. „50.000 bis 60.000 Euro bleiben aber an der Gemeinde hängen“, sagt Kirchenvorsteher Knut Fritzsche und fügt hinzu, weshalb ihnen dieses so viel wert ist. „Den Schatz, den wir hier haben, wollen wir für die Generationen nach uns erhalten“, sagt er.

Hanns Stahmer leuchtet ins Innere der Orgel – und Alida Weinert schaut interessiert zu. Quelle: Beate Ney-Janßen

Ein Schatz sei die Bordenauer Orgel, weil sie von einem Schüler der ganz Großen unter den Orgelbauern stamme, erläutert Stahmer: Christian Bethmann, der aus der Schule Arp Schnitgers komme. Der wiederum gelte als eine Art Paganini seiner Zunft – ein Ausnahmeorgelbauer. Das Bordenauer Instrument sei nah an der Kunstfertigkeit Schnitgers – und von ihm existiere nur noch in Posthausen bei Verden ein restauriertes Exemplar. Mit unverhohlenem Stolz merkt Stahmer an, dass die Bordenauer Orgel wesentlich mehr Originalteile enthalte als jene in Posthausen.

Im Lauf der Jahrhunderte wurde an Bordenaus „Königin der Instrumente“ je nach Finanzlage immer mal wieder repariert. Nicht immer zum Besseren, wie Stahmer weiß. Eines der Probleme liege darin, dass der Orgel die Luft zum Atmen genommen worden sei. „Die Luftversorgung ist in den Umbauphasen reduziert worden“, sagt er. Das ist nur eines der Probleme, weswegen sie wieder in den ursprünglichen Zustand gebracht werden soll.

In den Fokus herausragender Organisten geraten

Stahmer, Fritzsche und Weinert versprechen sich mehr als nur den Erhalt eines historischen Instruments von der Sanierung. Beispielsweise sollen klangvolle Orgelkonzerte auf sie folgen. Auf ein solches Schätzchen, meinen sie, würden garantiert herausragende Organisten aufmerksam.

Auch am Prospekt der Orgel, also ihrem äußeren Erscheinungsbild, sind Sanierungen notwendig. Quelle: Beate Ney-Janßen

Wer einen Euro oder auch mehr für die Restaurierung der Bethmann-Orgel geben möchte, kann spenden: Empfänger ist das Kirchenamt in Wunstorf für KG Bordenau-Poggenhagen, IBAN: DE61 2515 2490 0041 1300 71, Verwendungszweck: 282055-160-976 Bordenau-Orgel. Die Kirchengemeinde ist unter Telefon (05032) 2668 erreichbar.

Von Beate Ney-Janßen