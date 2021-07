Neustadt

„Chaos mit Ansage“ – so fasst Ideenstadtwerke-Sprecher Steffen Schlakat den Ferienstart im Balneon zusammen. Heißes Sommerwetter und die kostenlosen Badekarten für Kinder und Jugendliche hätten dazu geführt, dass sich zu manchen Zeiten die jungen Besucher vor dem Einlass mächtig stauten. „Manchmal mussten wir auch den Zugang stoppen, weil schon zu viele Gäste im Bad waren“, schildert Schlakat.

Daraufhin hätten einige der jungen Besucher die Mitarbeiter beschimpft. „Wir mussten gegen einzelne von ihnen auch Hausverbote aussprechen“, sagt Schlakat. Diese gälten je nach Schwere des Verstoßes für einige Wochen. Was Schlakat stutzig machte: Im Anschluss hätten Eltern angerufen, um die Einzelheiten zu klären – und sich sogar noch für das Hausverbot bedankt.

Stadt verteilt mehr als 2800 kostenlose Badekarten

Genau 2843 der kostenlosen Badekarten hat die Stadt an den Ausgabetagen vor den Ferien an junge Menschen unter 18 Jahren ausgegeben, wie Stadtsprecherin Kathrin Kühling berichtet. Der Rat hatte das beschlossen, um die Jugend für all die Einschränkungen im ersten Corona-Jahr zu entschädigen.

Wie es mit den Regeln bei den steigenden Inzidenzzahlen weitergeht, sei noch nicht geklärt, sagt Schlakat. Ursprünglich hätten die Verantwortlichen sich schon darauf vorbereitet, die Schwimmhalle und das Restaurant im Balneon schließen zu müssen. Das sei aber bisher nicht nötig – die Region Hannover hatte am Montag mitgeteilt, eine neue Verordnung sei zunächst nicht geplant.

Andrang in Dorf-Freibädern hält sich in Grenzen

In den anderen Freibädern hält sich der Andrang in Grenzen. In Nöpke habe es Tage gegeben, in denen bis zu 80 Kinder und Jugendliche mit Badekarten kamen – aber Probleme machten die den Betreibern nicht, berichtet der Vereinsvorsitzende Heinz-Günter Jaster.

Ins Waldbad Wulfelade kämen zwar immer mal wieder Kinder und Jugendliche mit Badekarten, „wir machen fleißig unsere Striche“, berichtet die Vereinsvorsitzende Jacqueline Klee. Aber Probleme gebe es deshalb nicht. Im Franzseebad Amedorf sind die Kinder und Jugendlichen deutlich in der Unterzahl, wie Friedhelm Wedemeyer von der Trägerinitiative sagt. Dort kämpfe man weiter mit dem niedrigen Wasserstand und freue sich über jeden Besucher.

Von Kathrin Götze