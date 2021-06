Neustadt

Verspüren Sie heute auch eine gewisse Leere? Vielleicht die Lust auf ein frisch gezapftes, kühles Bier, auf Pauken und Trompeten? Dann geht es Ihnen vermutlich wie vielen Neustädterinnen und Neustädtern, die an diesem Wochenende das zweite Jahr in Folge auf ihr traditionsreiches Schützenfest verzichten müssen.

Schweren Herzens hatte Kommandeur Dirk Frese im März den Termin abgesagt. Ein Schützenfest mit Abstandsregeln, ohne menschliche Nähe, das sei nicht vorstellbar, hatte die Schützengesellschaft nach einer intensiven Bewertung der Corona-Lage beschlossen. Eine Entscheidung, die bei genauerer Betrachtung mehr ist als eine weitere ausgefallene Party. Denn Schützenfest, das bedeutet in Neustadt vor allem: Tradition. Und die erfährt in Pandemiezeiten an vielen Stellen einen empfindlichen Bruch.

Die Kranzdame vom Lande

Rosemarie Nordmann (66) ist weh zumute, wenn sie daran denkt, wie sehr sie sich auf das Wochenende gefreut hatte. Vor allem auf den Anblick ihrer Enkelin Celine im festlichen Putz. „Celine wollte schon im vergangenen Jahr eine Kranzdame sein, genau wie ich vor 50 Jahren“, erzählt die Neustädterin. Seit über 150 Jahren gehören die Kranzdamen zum Schützenfest. „Von Lichtenhorst bis zum Steckrübenäquator sind sie bekannt und werden meist Ehrendamen genannt – gelegentlich auch, aber immer seltener Ehrenjungfrauen“, schrieb die Leine-Zeitung in einem Bericht zur Schützenfestsaison 1972.

Kranzdamen beim Schützenumzug in Eilvese 1972. „Sie erwärmen mit ihrer Lieblichkeit die Herzen", schrieb die Leine-Zeitung einst. Quelle: Archiv der Region

Traditionsgemäß wurden in Neustadt junge Mädchen zwischen 14 und 20 Jahren eingeladen, als Kranzdame die ausgezeichneten Schützen mit Blumen zu schmücken und dem Fest eine Zierde zu sein. „Ihr Amt ist oft sehr schwer. Im Festzug marschieren sie voran, werden zu den Ehrentänzen mit den Majestäten verpflichtet“, erklärte die Leine-Zeitung einst. An dieses Schützenfest im Juli 1972 erinnert sich Nordmann in diesen Tagen gerne zurück.

Sie war 17

„Ich war 17, wie Celine heute. Dass ich damals überhaupt teilnehmen durfte, war eine große Besonderheit, denn eigentlich durften nur Mädchen aus der Kernstadt Kranzdame sein“, erzählt sie stolz. Nordmann lebte allerdings in Scharrel. Da war es Glück im Unglück, als sich ihre Bekannte Helga Otto kurz vorher verletzte und ihr vorschlug, sie doch als Kranzdame zu vertreten. „Ich bin damals zu Bürgermeister Fritz Temps gegangen und habe darum gebeten, doch auch Kranzdame sein zu dürfen“, sagt Nordmann. Das Stadtoberhaupt schätzte den Mut der jungen Dame und erteilte ihr die Erlaubnis.

Eindrücke von dem Schützenfest 1972 in der Leine-Zeitung. Quelle: Archiv der Region

„Gerade die Alten in Scharrel staunten nicht schlecht, als sie dann mein Bild in der Zeitung sahen“, erzählt Nordmann. Nach diesem Bild hat Nordmann sich jetzt auf die Suche begeben. „Meine Enkelin konnte es kaum glauben, dass ich auch einmal Kranzdame war. Das würde ich ihr gerne zeigen“, erzählt sie.

Im Zeitungsarchiv des Schloss Landestrosts wurde sie fündig. Bis in die Achtzigerjahre war es Brauch, den Schützenkönig umringt von den Kranzdamen unter dem Portal des alten Rathauses abzulichten. Unten rechts im Bild glaubt Nordmann, sich als junges Mädchen wiederzuerkennen, wenn auch leider nur ihren Schopf. Der Rest des Bildes wurde abgeschnitten, um in die Zeitungsspalte zu passen.

Die Ehrendamen beim Umzug zum Schützenfest 1972 in Rodewald (Bild links). „Die voranmarschierenden acht Ehrenjungfrauen belebten das Bild des Festumzugs“, schrieb die Leinezeitung damals. Die 17-jährige Celine Nordmann (rechtes Bild) wollte eigentlich schon im vergangenen Jahr als Kranzdame debütieren, wie ihre Großmutter vor 50 Jahren. Quelle: Archiv der Region

Ein besonderes Band verbindet die ehemalige Kranzdame bis heute auch mit dem Schützen, den sie als junges Mädchen begleitete. Der spätere Ratsherr Raimar Riedemann (heute 78) war damals selbst neu in der Stadt und hatte gerade ein Zoogeschäft in der Leinstraße eröffnet. Dort befand sich auch der Lebensmittelladen, in dem Rosemarie Nordmann ihre Ausbildung machte. „Ich fand ihn schon toll und hab irgendwann gefragt, ob ich ihn schmücken darf“, erzählt Nordmann. Wenn die beiden sich heute, nach 50 Jahren, wieder auf der Treppe zum Ratskeller für ein Foto treffen, denken sie gern an das Schützenfest zurück.

1972 begleitete Rosemarie Nordmann (damals 17) als Kranzdame Raimer Riedemann zum Schützenfest. Auch nach 50 Jahren sind die beiden noch befreundet und erinnern sich gern zurück an das Fest. Quelle: Mario Moers

Riedemann hat ein prall gefülltes Fotoalbum mitgebracht. Darin verwahrt er Fotos und Zeitungsartikel der Feste. 1990 war er selbst König. Ein Bild zeigt ihn umringt von unzähligen Kranzdamen. Doch schon damals war diese Tradition, die aus aktueller feministischer Perspektive sicher etwas antiquiert anmutet, keine Selbstverständlichkeit mehr. „Nur 56 der 100 erwarteten Kranzdamen waren gekommen“, titelte die Leine-Zeitung 1990.

Dabei hatte Riedemann zuvor tief in die private Tasche gegriffen, um die junge Neustädter Damenwelt für die Kranzdamenschaft zu werben. „Später haben wir dann auch Fahrten zu einem Musical organisiert, um wieder Kranzdamen zu begeistern“, erzählt Riedemann. 1972 wusste die Leine-Zeitung nur Gutes zu berichten über die jungen Frauen. „Die Ehrendamen waren ganz ihrem hohen Amt verpflichtet, die waren eben Ehrendamen und eine Aufgabe, eine schwere dazu. Darum, Hut ab!“

Von Mario Moers