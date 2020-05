Neustadt

Kreuzottern sind selten, und ihr Fortbestand am Steinhuder Meer stand lange auf der Kippe. Das ändert sich nun langsam: Die Population im Toten Moor steigt wieder an, wie der wissenschaftliche Leiter der Ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM), Thomas Brandt, sagt. Die vom Land Niedersachsen, der Region Hannover, dem Nabu Neustadt sowie privaten Spendern finanzierten und von der ÖSSM umgesetzten Schutzmaßnahmen würden greifen, sagt Brandt. In den vergangenen zwei Jahren seien wieder mehr Kreuzottern gesichtet worden.

Moorfrösche sind bevorzugte Nahrung

„ Kreuzottern sind erst mit etwa vier Jahren ausgewachsen und gebären in unseren Breiten nur alle zwei Jahre acht bis 15 lebende Jungtiere. Mit so einer geringen Fortpflanzungsrate erholen sich die Bestände schon von selbst nicht so schnell“, erläutert der Biologe. Erschwerend kämen die hohen Ansprüche der Jungtiere an ihre Nahrung hinzu. Sie bevorzugten Moorfrösche und Wald-Eidechsen, die im Toten Moor ebenfalls selten geworden sind. „Viele Jungtiere verhungern schlichtweg“, sagt ÖSSM-Reptilienexperte Moritz Wartlick, der für seine Diplomarbeit über Kreuzottern im Toten Moor forschte und damit Grundlagen für den Schutz der Schlangen lieferte.

Anzeige

Um allen Ansprüchen der Kreuzottern gerecht zu werden, müssen laut Wartlick sichere Winterquartiere geschaffen werden, die nicht von Wildschweinen zerstört werden können. Sonnige Sommerlebensräume mit zahlreichen Versteckplätzen und Biotope für die Nahrung der Schlangen seien ebenso wichtig. Auch wenn die Anzahl der Kreuzottern am Steinhuder Meer wieder gestiegen ist, darf sich derjenige, der eines der scheuen Tiere zu Gesicht bekommt, glücklich schätzen. Zu erkennen sind die Tiere an ihrem durchgängigen dunklen Zickzackband auf dem Rücken und den schlitzförmigen Pupillen.

Weitere HAZ+ Artikel

Verwechslung mit Schling- und Ringelnattern möglich

Außer der Kreuzotter kommen noch zwei weitere Schlangenarten im Toten Moor vor: Verwechslungsgefahr besteht mit den meist etwas kleineren Schlingnattern, die im Gegensatz zu Kreuzottern runde Pupillen haben. Auch Ringelnattern haben runde Pupillen, sie unterscheiden sich jedoch durch zwei helle Flecken direkt hinter dem Kopf von den Kreuzottern. Angefasst werden sollten die Wildtiere auf keinen Fall, denn Kreuzottern sind giftig. Wer die Tiere aus einigen Metern Entfernung bewundert, muss sich indes keine Sorgen machen.

Lesen Sie auch

Von Beate Ney-Janßen