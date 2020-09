Neustadt

Kleinkinder können erstmals einen Kunstkurs in Neustadts Jugendkunstschule belegen. Neben ihrem „Krikerlakrack“ bieten sich älteren Kindern im September-Programm Möglichkeiten mit Fotos, Papier und Puppen-Bau. Ein buntes und vielfältiges Angebot für Kinder jeden Alters sei entstanden, sagt die Leiterin der Jugendkunstschule, Gabriela Ulrich-Pfeifenbring. Selbst unter den erschwerten Corona-Bedingungen. Fünf Kurse haben sie und ihr Team für den September vorbereitet.

Highlight darin ist das erste Angebot der Schule, das sich an Kleinkinder wendet. In Begleitung eines Erwachsenen dürfen bei „Krikerlakrack“ alle schon ab zweieinhalb Jahren mit Farben und vielen anderen Materialien gestalten. Katharina Wasilowska-Walther leitet den Kursus, der am Donnerstag, 10. September, 16.30 Uhr, startet. Anmeldungen sind auch kurzfristig noch möglich.

Papierwerkstatt, Fotoclub und Malschule

Kinder ab sechs Jahre können zu der Papier-Werkstatt von Katharina Plum angemeldet werden, deren erstes Treffen am Sonnabend, 12. September, 9.30 Uhr, sein wird. Eine Foto-Safari im Kids-Fotoclub mit Andrea Grams startet am Dienstag, 22. September, 15.30 Uhr. Am Mittwoch, 23. September, beginnen gleich zwei neue Kurse. Ab 15.30 Uhr setzt sich Anna Rofka mit Kindern ab sechs Jahre zusammen, um sie die Grundlagen des Malens und Zeichnens zu lehren. Puppen für ein eigenes Theaterstück zu bauen ist das Abenteuer, das Angela Rennemann ab 16.30 Uhr mit Kindern ab sieben Jahren beginnen will.

Das Programm für Oktober und November steht ebenfalls schon fest und kann wie auch die September-Termine auf der Homepage www.juku.neustadt-rbge.de eingesehen werden. Anmeldungen werden per E-Mail an kunstschule.juku.neustadt@web.de angenommen.

Von Beate Ney-Janßen